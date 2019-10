"La clave está en hacer un partido casi perfecto"

Albert Celades, entrenador del Valencia CF, guarda la incógnita sobre el sistema al que este miércoles recurrirá el Valencia CF enla segunda jornada de la Champions en Mestalla frente al Ajax. "El sistema no es lo importa, sino sacar el máximo rendimiento a los jugadores". El técnico se muestra flexible al estilo de los jugadores con los que trabaja y cifra la clave para ganar a los holandeses en "hacer un partido casi perfecto". El Valencia podría terminar la jornada como líder del grupo H, pero Celades alerta de que esas cuentas "habrá que hacerlas cuando acabe el encuentro". Asimismo, el andorrano admite que uno de sus retos es mejorar el nivel de Gonçalo Guedes, hace poco más de un año el fichaje más caro de la historia del club.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Albert Celades:

-El Ajax, una de las referencias para un entrenador criado en el Barça.

"Me crié en el Barcelona y allí el estilo tiene referencias importantes del fútbol holandés y más concretamente, del Ajax. Ellos son un magnífico equipo, que hizo una temporada increíble la pasada, se metió en semis de Champions, ganó liga y Copa, además ahora, pese a perder a dos jugadores como De Jong y De Ligt, sigue con el mismo bloque, mantiene al entrendor y el estilo. Hizo buenos fichajes. Nos van a exigir mucho, es un equipo de alto nivel"

-¿Seguirá el equipo por el camino de Bilbao?

"Vamos a ver, no sé si con eso bastará. El Ajax tiene un equipo de máximo nivel europeo y mundial, son grandísimos jugadores acostumbrados a competir en la élite. Estamos tranquilos para afrontarlo de la mejor manera, vamos a ultimar cosas, ver cómo están los jugadores y apostaremos por lo que creamos lo mejor para el objetivo"

-¿Cuál es la clave contra el Ajax?

"La clave es que tendremos que hacer un partido casi perfecto, por la dificultad que nos va a poner"

-¿Por qué hay tantas diferencias entre el Valencia de San Mamés y el que se vio contra Leganés y Getafe?

"El rendimiento va más alla de resultados, claro que queremos ganar todos los partidos, pero no todo ha sido negativo en los partidos que no ganamos; como cuando hemos ganado no todo fue positivo. Estamos en el camino de seguir mejorando cosas, para llegar a donde queremos"

-¿Una victoria allanaría el camino, tras ganar a los equipos que salieron del Bombo 1 y 2?

"Son supuestos, después del partido haremos las cuentas, que es cuando deben hacerse. Ahora estamos focalizados en lo que podemos controlar, en cómo interpretar el partido. Cuando acabe hablaremos de las cuentas"

-¿No cree que si algo funciona, como en San Mamés, mejor no tocarlo? ¿Piensa hacer muchas variaciones en el once?

"Tenemos entrenamiento, valoramos cómo están los jugadores y tomaremos decisiones. Respecto al sistema, lo realmente importante son los jugadores, cómo desarrollan las diferentes alternativas que podemos tener, ellos están por encima de cualquier sistema, lo demás son maneras de colocarte, pero lo importante son los jugadores y cómo interpretan esas posiciones"

-Hasta ahora ni se ha inmutado en los partidos o las ruedas de prensa, ¿si este miércoles el Valencia gana con un gol en el último minuto tampoco va a inmutarse?

"No, tampoco"

-¿Puede dormir antes de un partido de Champions?

"Siempre tienes esas ganas de que llegue el partido, cualquier partido... y estás con la mentalidad adecuada e interés adecuado. Somos profesionales, así que intentaremos afrontarlo de la mejor manera para tomar buenas decisiones. En ese sentido, el descanso es un paso importante; a partir de ahí, tomar las mejores decisiones y competir"

-Apenas quedan entradas para el lleno. ¿Espera una de las grandes noches en Mestalla?

"Habrá un gran ambiente en el estadio. Desde el primer día hemos dicho que para nosotros es muy importante el apoyo de la afición. Los jugadores se merecen el respeto y el cariño de la gente por lo hecho en los últimos tiempos, si la gente está con su equipo será un ayuda y una dificultad para el adversario"

-Después de cinco partidos en el banquillo, ya es razonable empezar a escuchar o leer algunos análisis de su equipo. ¿En cuanto al estilo, pretende un Valencia parecido al de San Mamés o un equipo que disfrute de la posesión y acabe los partidos atacando en campo rival, pese a ir ganando los partidos?

"Mi idea de fútbol desde que llegamos es que tenemos que adaptarnos a los jugadores y sacar el máximo rendimiento, trabajaremos las diferentes maneras de las que podemos jugar, en tener más recursos. Desde nuestra parte, llegados recién iniciada la temporada, es muy importante adaptarnos a la situación, la plantilla y los jugadores"

-¿Mirarán de reojo lo que pueda pasa en el otro partido del grupo H?

"Ni me había parado un segundo. Estamos focalizados en nuestro partido, en lo que podemos controlar. Lo que hagan los demás lo miraremos cuando acabe la jornada, sabiendo de la exigencia y la dificultad del partido contra el Ajax, nos centramos en lo nuestro"

-Guedes no jugó en Londres ni en Bilbao, sus dos victorias. ¿Uno de los retos que tiene usted es que vuelva a ser el mejor Guedes?

"Sí, es parte de mi trabajo sacar el máximo rendimiento a todos. Gonçalo es uno más de la plantilla y vamos a intentar hacer lo posible para que tenga mejor rendimiento"