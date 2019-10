La verdad sobre el vídeo viral de Kang in Lee

A través de las redes sociales se ha hecho viral un vídeo del programa El día Después de Movistar Plus sobre el jugador del Valencia CF, Kang in Lee. De las imágenes se puede interpretar que el joven coreano no quiere acudir a hacerse una fotografía o darle una camiseta a un aficionado que desde la grada le reclama en los momentos previos al encuentro ante el Athletic Club en San Mamés.



La escena transcurre antes del encuentro mientras Kang in está en el banquillo junto a Rubén Sobrino y Ferran Torres. Kang in está con su teléfono móvil y desde la grada un joven aficionado reclama su atención con una bandera de Corea. En ese momento el joven coreano no sabe qué hacer y se limita a saludar al aficionado, que por otra parte no le pide nada más. A su lado Sobrino y Ferran bromean con él y le dicen que vaya a hacerse una foto con el aficionado. El jugador se queda sorprendido y hasta pasa cierta vergüenza porque no sabe si ir a decirle a ese aficionado si quiere hacerse una foto con él. La escena no dura más que unos instantes. Al poco, aparece el futbolista del Valencia CF haciéndose una fotografía con el aficionado que le reclamaba. Eso sí, finalmente Kang in no le regaló la camiseta porque fue advertido por el club de que no lo hiciera porque algunos aficionados se dedican a revenderlas.





El futbolista, afectado por la viralidad del vídeo, ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que muestra su contrariedad por lo sucedido. Esto es lo que ha dicho el futbolista en redes sociales, según una traducción de Radio Taronja: "Los aficionados enno me pidieron autógrafos, me pidieron la camiseta. Un trabajador del Valencia me hizo un gesto con la mano para que no lo hiciera.Siempre que puedo lo hago. Los futbolistas existimos por los aficionados".