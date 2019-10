Celades: "Hemos tenido ocasiones claras y la clave del partido ha sido la efectividad"

Albert Celades se mostró triste tras la derrota sufrida por el Valencia CF en Mestalla frente a un Ajax especialmente acertado de cara a puerta. Estas fueron sus declaraciones tras el partido:

¿Lo más importante es recuperar ahora al equipo mentalmente?

Es una derrota dura, un marcado abultado, el equipo no ha merecido el resultado tan abultado, hemos tenido una primera parte muy buena y nos hemos ido con un 0-2, el equipo lo había hecho bien en cuanto al juego, pero no hemos tenido la efectividad, el 0-3 ha sido definitivo, los jugadores lo han intentado hasta el último momento, pero ya no hemos podido más.

Ha cambiado a Maxi y el equipo ha dejado de generar ocasiones. ¿Por qué?

Ha coincidido el cambio de Maxi casi con el 0-3, ha llegado muy rápido, pero a pesar de eso el equipo ha seguido intentándolo, el cambio ha sido porque íbamos 0-2, algo había que hacer y hemos pensado en Rodrigo y Guedes arriba que son más dinámicos y poner a Kang In para que nos diera más pase, pero no ha salido.

El equipo se ha caído físicamente. ¿Lo ve mal?

No, no creo que sea físico, la clave ha sido la efectividad del Ajax que no hemos tenido nosotros, hemos tenido ocasiones claras y la clave del partido ha sido la efectividad.

¿Por qué cambia tanto el equipo en defensa como local y visitante?

En la primera parte nos hemos ido con 0-2, pero no hemos recibido tantas ocasiones, no era un asedio, cada vez que llegaban era casi gol. En otros partidos recibimos más ocasiones, hoy no fue el caso.

¿Qué sensación tiene del equipo más allá del 0-3?

Es un resultado duro, difícil para todos, pero estoy de acuerdo contigo, el anaálisis tiene que ser mas profundo que el resultado, la primera parte nos ha castigado por la falta de efectividad, no hemos concedido muchas ocasiones, ellos tenían un gran poderío ofensivo, fue la sensación en Europa el año pasado, sigue el mismo bloque, el mismo entrenador y sabíamos que iba a ser difícil. Hemos hecho cosas buenas, pero no podemos estar contentos con el 0-3.

¿Va dando pasitos hacia delante el equipo a pesar de este 0-3?

No es fácil hacer ese tipo de jucios con este resultado, pero posiblemente haya sido nuestro mejor rato desde que yo soy entrenador aquí. No puedo decir que es este es el camino, pero creemos que el resultado es demasiado abultado para lo que se ha visto en el partido.

¿Qué le ha dicho al equipo y a la afición?

A la afición las gracias porque ha estado fantástico, estos jugadores se han ganado el cariño de la gente y cuando todo va de la mano es más fácil, el público es consciente de lo que ha pasado en el campo y por eso ha tenido una buena reacción.