Habla Marcelino en Asturias

"He tenido suerte en mi trayectoria. Salí de muchos de los sitios con el favor de la afición y de muchísimas personas. Ahora estoy muy agradecido a la afición del Valencia por lo que hemos vivido juntos en estas dos temporadas, que profesionalmente han sido inolvidables para mí". Son las palabras de Marcelino en su primera aparición pública tres semanas después de su despido en el Valencia CF.

Pese a que aseguró que se retiraba de la escena pública durante algún tiempo, Marcelino García fue una de las estrellas de la fiesta del fútbol asturiano del diario La Nueva España, en la que fue distinguido como mejor entrenador de Primera y Segunda división. "Este premio es una satisfacción porque presumo de ser asturiano. He recogido varios, pero éste es como si fuera el primero. Por la alegría que me da ser un entrenador asturiano con una larga trayectoria y, a la vez, es una invitación para que el resto de compañeros asturianos intenten llegar, como han llegado Luis Enrique, Abelardo o Muñiz", dijo.

"Hace poco éramos cuatro entrenadores asturianos en Primera División", señaló Marcelino. "Ahora no queda ninguno, pero hay muchos con calidad y seguro que pronto tendremos otra vez". Marcelino García ha superado el mal trago de su destitución como técnico del Valencia: "Recibes una noticia inesperada y hay que afrontarla como cualquier circunstancia de la profesión. A partir de aquí intento ser feliz con los amigos y la familia. Y llevar la vida con salud".

Afirma además que no sufre ansiedad por volver a los banquillos: "Cuando paro me cuesta volver a empezar, me cuesta decidirme, y no tengo ninguna prisa. Todo está muy reciente y esto también me vale para recuperar, afianzar unas ideas, unos criterios, y para alejarme un poco de la presión, que siempre te hace luego empezar con una energía renovada"