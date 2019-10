Celades habla de Mateu Alemany, Cañizares, Guedes y los problemas defensivos en el Valencia CF

Albert Celades ha hecho un repaso a la actualidad del Valencia CF en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla ante el Deportivo Alavés. El técnico ha hablado de nombres propios como Mateu Alemany, Dani Parejo, Guedes o Mangala... y también del tema Cañizares. En cuanto a lo deportivo, el entrenador también ha tenido que valorar los problemas defensivos del equipo.





Rueda de prensa íntegra

Al equipo le cuesta defensivamente. ¿Por qué esta tan frágil el equipo en defensa?

Es una obviedad que estamos encajando demasiados goles, queremos y debemos mejorar y en ellos estamos

¿Habrá relevo en la portería?

Lo valoramos como una posición más del equipo igual que hicimos cambios el día del Getafe, los podemos hacer en la portería. Estamos muy contentos con Jaume por su aportación deportiva y implicación en el vestuario.

Dani Parejo no va convocado con la selección. ¿Cómo está?

Entendemos que independientemente de que se haya quedado fuera, forma parte de un bloque y está en ese grupo de seleccionables, para nosotros en un jugador importantísimo y un lujo tenerlo con nosotros por su manera de ser y personalidad en el campo, es uno de los capitanes, pero entendemos que la tarea de seleccionador es difícil, hay jugadores muy buenos en esa posición, pero seguro que está en los planes del entrenador.

No recuperas a ningún lesionado. ¿Podrían llegar los cuatro -Soler, Gayà, Kondogbia y Gameiro- al primer partido tras el parón?

No hemos podido recuperar a ninguno, tampoco hemos querido forzar, queremos que se recuperen bien y en este parón la idea es que se vayan incorporando y va a depender de la evolución que tengan.

¿Está más preocupado de tapar las carencias del equipo en ataque o en defensa o lo ideal es tapar todo y encontrar el equilibrio?

Ojalá podamos tapar todo, estamos recibiendo más goles de los que nos gustaría y tenemos que mejorar, lo ideal sería encontrar el equilibrio entre ataque y defensa y eso es lo que nos ocupa.

¿Por qué encaja goles el equipo?

Ha habido algunas novedades y seguramente sea debido a eso, pero somos optimistas, yo creo que esa fase del juego la mejoraremos y encajaremos menos goles.

¿Cómo es su relación con Mateu? ¿Han hablado del mercado invernal?

De cara al mercado invernal falta muchísimo, la relación normal, profesional, después del partido del Ajax hablamos y por tanto es una relación de normalidad.

Mestalla tiene que ser un fortín.

Estamos ilusionados porque no hemos ganado en nuestro campo y los jugadores se lo merecen y la afición también, el otro día el resultado no fue el deseado a pesar del ambiente que había.

El Valencia es al equipo que más faltas le hacen en Champions. ¿Cómo se explica?

No sé, no sabría darte una explicación concreta, el fútbol es muy complejo y no es fácil analizar todo, pero sorprende porque hemos jugado contra dos equipos de gran nivel, que juegan al ataque y salen a ganar. Sabíamos ese dato y los habíamos hablado.

Marcelino siempre decía que el objetivo era encajar pocos goles. Alrededor de treinta y pocos. ¿Te marcas un número de goles?

Hemos jugado partidos duros en Londres y Bilbao y no hemos encajado, pero en casa hemos encajado demasiado, ¿un número? Mejorar la actual situación sin duda.

Cañizares ha denunciado que el Valencia lo ha dejado tirado en un proyecto con niños con cáncer. ¿Vale todo?

No tengo esa información, emitió un comunicado el club diciendo que hubo un cambio de fechas, no sé... a todos nos ocupan y preocupan temas benéficos y desde la responsabilidad que tenemos en el mundo del fútbol siempre hemos ayudado de la mejor manera y no creo que nos puedan reprochar que no hayamos sido solidarios, me consta que la Fundación del Valencia CF ha participado en muchas iniciativas benéficas.

¿Qué Alavés espera?

Espero un equipo muy bien organizado defensivamente, un entrenador que trabaja muy bien esa organización, buenos jugadores, un equipo con una estructura clara en el aspecto ofensivo y nos va a exigir lo máximo en Mestalla. Tiene buenas individualidades en posiciones avanzadas y nos va a exigir lo máximo.

¿Va a hacer rotaciones?

No hemos repetido nunca alineación y ha sido una constante desde que estamos aquí, vamos a ver cómo están los jugadores mañana. Hay que vigilar este tipo de situaciones, todavía no hemos decidido.

¿Cómo está el vestuario después del 0-3 del Ajax?

Al final si nos quedamos con el resultado fue duro y no podemos estar contentos, pero los jugadores son conscientes de que a pesar de jugar contra un equipo muy bueno, muy poderoso como demostró el año pasado contra Madrid o Juventus, el equipo durante muchos momentos de la primera parte, hasta el minuto 60 hizo las cosas bien y en algunas fases fuimos superiores, pero el resultado es lo que importa y no podemos estar contentos.

¿Para recuperar a Guedes tiene que jugar o mejor descansar y apostar por Cheryshev o Kang In?

Nunca lo hemos perdido, hay que sacar el máximo rendimiento de Guedes como a los demás, nuestro trabajo es sacar el máximo rendimiento de cada jugador, alguno necesita jugar más, otro un poco menos... a partir de ahí tomaremos una decisión siempre con la idea de mejorar el equipo.

Manu Vallejo y Sobrino entraron, Mangala no. ¿Qué le pasa?

La explicación es es que de los cuatro centrales de la plantilla ahora mismo los tres que estamos llevando son los mejores ahora, es una decisión técnica, no ha cambiado nada.

¿Cuánta necesidad tiene el equipo de ganar del 1 al 10?

No sabía decirte un número, pero sería muy bueno ganar y llegar al parón con más puntos de los que tenemos y en eso estamos centrados. Los jugadores y la afición se merecen una victoria y en eso estamos focalizados, en irnos a casa mañana por la noche todos contentos con la victoria.