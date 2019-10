Crisis social sin precedentes en el Valencia CF

El presidente del Valencia CF ha jugado con fuego. La penúltima polémica provocada por sus decisiones (y las del propietario Peter Lim) contiene material sensible y además ha explotado horas antes de un partido en Mestalla. Según desveló la Cadena Ser y confirmó después Santiago Cañizares de su propia voz en el programa el Partidazo de Cope, el Valencia CF, concretamente su presidente, ha rechazado una propuesta del exportero del conjunto de Mestalla y de Telefónica para colaborar conjuntamente en la lucha contra el cáncer infantil.

Cañizares, que recientemente perdió a su hijo Santi por esta enfermedad, es junto a su mujer Maite García, embajador de la Fundación 'El sueño de Vicky', que trabaja para lograr fondos que ayuden a la investigación contra el cáncer infantil. Por ello recibió la propuesta por parte de Telefónica de realizar un evento con un equipo de futbol con el que lograr dinero para la causa de esta fundación. Básicamente se trataba de que los aficionados que compraban un tiquet entraban en el sorteo para conocer por dentro el día a día de un equipo de fútbol. Telefónica le dijo a Cañizares que eligiera un equipo de una ciudad para que la recaudación se destinara a un hospital de dicha ciudad. Y Santi eligió el Valencia CF. A tal efecto se puso en contacto con Mateu Alemany, director general del club de Mestalla. Pero el evento finalmente quedó paralizado por el Valencia CF, y será el Real Madrid quien lo finalmente lo lleve a cabo.

Así lo explicaba el propio Cañizares el pasado jueves por la noche: "Es un proyecto que está trabajando Responsabilidad Social de Telefónica desde el mes de mayo en donde lo que pretendía es hacer un sorteo activando todos los altavoces que tiene Telefónica de forma que las personas, comprando un tiquet para el sorteo, podían vivir la experiencia de conocer el Valencia desde dentro. La recaudación iba destinada al Sueño de Vicky, que es una fundación que trabaja contra el cáncer infantil y de la que mi esposa y yo somos embajadores, y elegimos la ciudad de València por la vinculación que tiene conmigo. Nos pusimos en contacto con Mateu Alemany que en todo momento nos facilitó todas las cosas, nos puso en contacto con el jefe de prensa. Da la casualidad que la mujer, la esposa del jefe de prensa estuvo tratando a mi hijo porque es enfermera de oncología en el hospital de la Fe de València, y todo iba sobre ruedas. Iba a ser antes del verano pero el Valencia CF estaba metido en semifinales de Europa League, en la final de la Copa del Rey y era muy complicado poder contar con un jugador, que seguro que se hubiera prestado pero tampoco queríamos molestar, como es lógico. En el verano lo volvimos a activar y justo en el día en que íbamos a grabar la promoción para emitirla en los canales de Telefónica pues recibimos la noticia del Valencia CF de que había que pararlo todo. Yo me volví a poner en contacto con Mateu Alemany y le expliqué la situación, le dije 'esto se ha parado'. Mateu se disculpó porque al final fue él el que nos atendió y me explicó el rol que tenía en ese momento, me dijo 'Santi, yo el rol que tengo ahora mismo no es el que tenía hace un mes, voy a tratar de hacer toda la fuerza del mundo y explicarle al presidente que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero que es muy positivo para el Valencia CF, en cuanto a imagen y en cuanto a solidaridad', pero no tuvo éxito. El ruego final de Mateu Alemany no tuvo éxito y bueno, ahora hemos cambiado de rumbo porque la hija de Florentino Pérez es una de las activistas que tenemos en la fundación, con lo cual, sabemos perfectamente que el Real Madrid, como cualquier otro club ahora mismo se prestaría a hacer un proyecto solidario que tiene que ver con una experiencia de un grupo de personas que visite las instalaciones, que vayan a ver un partido, que tenga la oportunidad de comer, o merendar, o conocer al futbolista que se quiera prestar al proyecto, sin ningún tipo de obligación sabiendo que los fondos recaudados por medio del sorteo y demás, iban a ir a la Fundación el Sorteo de Vicky. A mí me cuesta hablar de estos temas, pero me pone más triste aún la imagen que damos, en realidad creo que con cualquier club habríamos tenido una gran aceptación y el fin hubiera sido el mismo, pero... A mí lo que me avergüenza es que el aficionado del Valencia CF tiene que pasar esta vergüenza, eso es lo que me duele".



Lo que dice el Valencia CF

Lógicamente, estas palabras de Cañizares levantaron una tremenda polémica e indignación entre los aficionados primero, y después entre la sociedad en general, como no podía ser de otra manera tratándose de un evento que lucha contra el cáncer de los más pequeños. El revuelo fue tal, que el club de Mestalla se vio obligado a hacer un comunicado por la mañana de este viernes. En él, el Valencia CF asegura que no ha descartado la realización del proyecto y que ha propuesto a Telefónica hacerlo en otras fechas, algo que, invita a pensar que, efectivamente, invita a pensar que la denuncia de Cañete tiene fundamento.

Este es el comunicado íntegro del Valencia CF: "El Valencia CF recibió el pasado mes de febrero de Telefónica una propuesta para ir construyendo de modo conjunto y directo una campaña benéfica con Santiago Cañizares como imagen y la Fundación Infantil El sueño de Vicky como destinataria de los fondos recaudados. El proyecto, enmarcado en la Responsabilidad Social Corporativa de Telefónica, recibió desde el primer momento el total respaldo del Valencia CF, que de modo directo e indirecto, a través de su movilización de sus patrocinadores, ha ido reuniendo los recursos económicos necesarios para que se pudiera llevar a la práctica un proyecto que permitiera recaudar fondos para el fin benéfico acordado, la investigación contra el cáncer infantil en un hospital de referencia valenciano. En este mes de septiembre, el Valencia CF ha indicado a Telefónica su intención de reevaluar las fechas previstas en el proyecto con la idea interna de valorar otras más idóneas en que acometerlo, en ningún caso descartando definitivamente un proyecto en el que el Valencia CF había trabajado durante meses. En este sentido, lamentamos las últimas declaraciones públicas de Cañizares, una leyenda del Valencia CF valorada como tal desde la entidad y su afición, dado que este proyecto concreto en modo alguno había sido descartado por el club para el futuro. La entidad confía en que de modo responsable mantenga su predisposición solidaria, con proyectos impulsados por la Fundación del Valencia CF, con la que el club se vuelca durante todo el año en numerosas causas solidarias".



¿Qué dirá Mestalla?

Desde el verano pasado cuando Peter Lim decidió cambiar el modelo de gestión del club en la parcela deportiva y que pudo terminar con la salida de Mateu, y sobre todo, tras el cese de Marcelino García Toral como entrenador, el ambiente es muy tenso entre los aficionados al Valencia CF como se pudo comprobar en el partido ante el Leganés en el que tras el empate a uno, gran parte del estadio entonó cánticos de "Peter vete ya", en referencia al propietario del club, Peter Lim. En este sentido, será interesante medir el estado de ánimo de los aficionados tras esta nueva polémica que, lejos de tener un carácter deportivo, toca fibras sensibles de los aficionados al saber que su club no se ha volcado con una causa que buscaba recaudar fondos para donarlos a un hospital de la ciudad de València y ayudar con ello a luchar contra el cáncer infantil. El plebiscito de los aficionados está servido en el gran foro del valencianismo, que no es otro que el estadio de Mestalla. Hoy puede tomar partido.