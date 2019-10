Dani Parejo: "El equipo ha sacado la garra"

Dani Parejo se mostró conforme con el resultado obtenido al término del encuentro disputado por Valencia CF y Alavés en Mestalla. Estos son sus palabras:

Después del triunfo en Bilbao en Liga es la segunda victoria consecutiva, ¿cómo de importante era ganar antes del parón?

Sí, es muy importante. Llevamos cuatro partidos seguidos sin perder en LaLiga y segunda victoria consecutiva. Creo que hemos hecho merecimientos para llevarnos la victoria y así ha sido. Ahora hay que recuperar porque vendrán partidos cada tres días.

¿Habéis sufrido al final del partido?

Es verdad que el resultado era ajustado de un gol y siempre tienes que sufrir. Con el segundo parecía que cogíamos aire, pero en el fútbol se ve cada vez que coges aire, que te relajas es peligroso y te meten gol, pero estamos contentos por el resultado.

Después de tantos partidos seguidos, ¿necesita coger aire el equipo?

Es verdad que venimos de jugar muchos partidos cada tres días. Jugamos el miércoles, hoy jugamos sábado. Podíamos jugar el domingo y tener mas recuperación, pero nos han puesto el sábado. Al final es lo que hay. El equipo ha sacado la garra y en cualquier caso hemos ganado, creo que merecidamente.

¿Cómo te has visto a nivel personal?

En la primera parte he fallado dos pases en zonas peligrosas que no deben ocurrir. Pero es mi juego y no voy a renunciar. Puede que sea por que me he relajado y no he visto venir al rival. Yo por mi personalidad de ller el juego y de entenderlo así he seguifo jugando igual y estoy contento por el gol por que el equipo ha ganado.

A este ritmo vas a superar a Kempes como máximo goleador desde los once metros

Ojalá. Los récords están para batirlos y siempre que sirvan para que el equipo gane, bienvenidos sean.