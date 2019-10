"Lo ideal sería que todos vayamos de la mano en el Valencia CF"

Albert Celades valora muy positivamente la victoria frente al Alavés y "cómo el equipo ha dado la cara". Preguntado por los cánticos críticos y la reacción de Anil Murthy, el entrenador dice que él no tiene que hacer de "portavoz" y las "explicaciones tiene que darlas" el presidente. Estas fueron sus mejores frases:

Desconexiones en la segunda mitad. La entrada de Diakhaby para corregirlas.

"Nos ha costado en el último tramo del partido. Entendimos que 'Diakha' nos podía ayudar con su energía y posicionamiento y, por eso, lo hemos sacado. Las desconexiones se deben a que el miércoles un esfuerzo muy grande, también mental, y hemos tenido sólo dos días para recuperarnos. Eso se nota. Es imposible con tan poco tiempo, así que es de alabar el esfuerzo de los jugadores"

¿No le extraña que el VAR haya tardado tanto en decidir con un penalti tan claro como el de Sivera sobre Dani Parejo

"No he visto imágenes. La Fedeación y el Comité Técnico de Árbitros intentarán hacerlo lo más rápido posible, desconozco el proceso interno; pero ojalá fuese más rápido"

¿No echa en falta un organizador puro para dar descansos en partidos como este a Dani Parejo?

"Bueno, está claro que jugadorescomo Parejo no hay en la plantilla. En muy pocos sitios hay un jugador así. Nos gustaría tener cuantas más alternativas, mejor. Pero son los que tenemos los que tienen que ayudarnos. Es cierto que ha habido momentos de pérdidas en mediocampo que nos han penalizado y ellos han contraatacado. Eran pérdidas con pases sencillos, sin demasiada presión. Ha sucedido, es cierto, por eso hemos sacado a Diakhaby para darnos estabilidad y no perder el orden en esa zona... y esa era un poco la idea"

Hoy Mestalla ha gritado: 'Peter, canalla, fuera de Mestalla. ¿Cree que el propietario le ha contratado por su perfil, porque nunca criticará en una rueda de prensa al máximo accionista?

"Ni idea"

¿En qué porcentaje el equipo ha asumido las ideas que pretende introducir? ¿Estos días sin Liga le ayudarán a que el equipo las asimile?

En este parón de selecciones, con los que nos quedemos, intentaremos trabajar y seguir mejorando cosas para afrontar el futuro. Aún así, es de valorar que han pasado tres o cuatro semanas muy convulsas. Los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande en una situación nada fácil. Nos vamos al parón en una situación que no es idílica, pero tampoco es tan mala ni en la Liga ni en la Champions. El parón ayudará a recuperar lesionados, cuando llegan los resultados positivos todo es más sencillo"

Antes de su llegada al banquillo Guedes era un jugador fundamental en la plantilla. Las tres victorias han sido sin él. ¿Ya no es fundamental?

Guedes es fundamental como son todos los demás en la plantilla. Tenemos muy buena opinión de él, y lo hemos utilizado cuando pensamos que era conveniente para el equipo. Cuando no ha jugado es porque creíamos que otros compañeros desempeñarían mejor la tarea. Pero a Guedes no se le ha olvidado jugar. No hay dudas con él. Es un excelente jugador"

El ojo de Rodrigo Moreno.

"Estaba muy incómodo con el ojo, lo tenía muy cerrado cuando se acercó al banquillo. Pero no te puedo decir mucho más"

¿El ambiente crispado en el estadio afecta a los jugadores?

"Nosotros respetamos la opinión de todos, por supuesto, de la afición. Nos gustaría tener un ambiente como el del miércoles en la Champions porque es más sencillo, aunque respetamos cómo se expresa la afición y estamos muy agradecidos. Independientemente, nos ayuda en los malos momentos también"

¿A Parejo puede haberle afectado no ir a la selección?

"No creo. Parejo, independientemente de que ha fallado algunos balones a los que no nos tiene acostumbrados, rinde a gran nivel. Estamos contentos por la personalidad, por su ayuda, por la jerarquía en el campo y fuera de él. Es nuestro capitán, jugador importantísimo. Podíamos tener también una lectura positiva, de cómo ha tenido la personalidad de lanzar un penalti después de fallar el otro día..."

Decía Marcelino, el anterior entrenador, que la paz social beneficia al equipo. Ahora no la hay, ¿teme que algún jugador baje los brazos, piense en salir o que todo esto acabe golpeando al equipo?

"En cualquier sitio donde no haya buen ambiente repercute en el equipo, lo ideal es que todos vayamos de la mano en el club: equipo, propiedad, afición, etc. Es mucho más sencillo para todos. Los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande. Han pasado semanas muy difíciles. No veo síntomas de que bajen los brazos. No lo han hecho hasta ahora y no creo que lo hagan ya"

El presidente apenas habla. ¿Usted que mantiene una buena relación con él puede decirnos algo de lo que piensa de los problemas que están sucediendo?

"Será él el que tiene que dar las explicaciones. No soy yo el que tiene que hacer de portavoz del club en ese caso"

El equipo no ha perdido 4-4-2. No ha vuelto a perder con ese esquema, ¿es el camino a seguir en el futuro?

"He insistido con eso, yo no he venido aquí a imponer nada, sino a sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Lo que creamos que nos puede ayudar a ganar en base al rendimiento de los jugadores. Aún así ha habido momentos que hemos jugado de otra forma, el día del chelsea, por ejemplo, en muchos momentos, dependiendo de la situación y los jugadores que tengamos disponibles, tomaremos una decisión u otra"

Cheryshev buscaba el medio para dejar espacio en la banda a Jaume. ¿Estaba preparado?

"Sí, preparamos las cosas intentando buscar debilidades del rival, a veces sale y otras no. Uno en la pizarra o el vídeo lo plasma, pero luego las cosas por el mérito siempre de los jugadores"

Dígame algo sobre el partido de Coquelin, Maxi y Jaume Costa...

"Son tres con gran rendimiento esta noche, alto, pero es de valorar el de todos después del esfuerzo hecho en una serie de partidos exigentes. Han mostrado personalidad al serviccio del equipo. Puntualiza en esos tres y yo lo extendería a todos los demás"



Otras frases

"La valoración es muy buena. Había muchas ganas de ganar en casa, de dar un triunfo a la afición. Los jugadores se lo merecían, han hecho un esfuerzo muy grande después del esfuerzo del miércoles en la Champions. Terminar el partido ganando siempre está bien".

"Sí, el Alavés tuvo ocasiones. Pero que para poder ganar nosotros las tuvimos más claras. En la segunda parte nos han apretado, hemos acusado el cansancio del miércoles, sólo tuvimos dos días para recuperarnos. No es fácil, el esfuerzo del equipo ha sido la clave".

"Se ha hablado mucho de la derrota del miércoles, pero enfrente hubo un equipo muy bueno. Nos fuimos al descanso 0-2 sin merecer ese resultado. Hoy ha sido una historia diferentes, el Valencia ha respondido muy bien a lo que queríamos. Ha sido una lástima ese gol, nos ha hecho sufrir hasta el final".

"Rodrigo ha venido al banquillo con el ojo muy cerrado, no estaba en condiciones de seguir jugando... Le tendrán que hacer pruebas. Ha tenido que salir del partido por ese golpe".

"Las victorias siempre vienen bien, hemos pasado semanas duras, de muchos cambios, cosas nuevas... no es fácil sobrevivir a eso. Al final, el equipo ha dado la cara y nos vamos al parón en una buena situación".