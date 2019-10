Rodrigo, feliz con "una valencianista más" en casa

Rodrigo Moreno no cabe en sí de felicidad. Después de la victoria en Mestalla frente al Alavés y de dar la asistencia en el gol de Maxi Gómez, recibió una camiseta del Valencia CF con el nombre de su primera hija, Daniella, nacida esta misma semana.

Tras el partido y todavía con el ojo hinchado después del tremendo golpe que se llevó en el mismo, el futbolista se mostraba "muy contento, todo el mundo que tenía hijos me decía que es lo mejor que te puede regalar la vida y la verdad es que hasta que no te pasa no lo sabes, lo importante y bonito que es". Lo hace mostrando esa camiseta del Valencia CF con el nombre de Daniella en la espalda.

"Lo dicho, estoy muy contento y muy feliz y con ganas de llegar ahora a casa para verla", decía al acabar el partido de este sábado en Mestalla. "El club me había enviado también un detallito al hospital, lo cual agradezco muchísimo, y nada, una valencianista más".