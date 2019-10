Amadeo Salvo: "a toro pasado todos marcamos goles"

«Yo nací valencianista y moriré valencianista, eso no se puede cambiar afortunadamente. Ahora las cosas las veo desde fuera, y cuando las ves desde fuera pero antes has tenido unas responsabilidades dentro tienes que ser muy ser prudente. Prefiero fijarme solo en lo deportivo, creo que haremos una buena temporada... Los jugadores, las victorias, solo me fijo en eso». Son las palabras del expresidente del Valencia CF Amadeo Salvo ante las cámaras de la televisión autonómica À Punt, durante su asistencia al Congreso Solidario celebrado en el Auditorio de Benferri, en La Vega Baja, una de las zonas más afectadas por la DANA el pasado mes de septiembre.

Valencia CF: Falta un proyecto

Salvo no quería entrar a las preguntas sobre la actual situación del club al mando de Peter Lim. «Ya te digo, al final no estoy dentro, opinar de temas puntuales prefiero que lo hagan los que están. Yo soy un aficionado del Valencia pero no soy un aficionado normal, quiero decir que he tenido ahí una responsabilidad y prefiero ser prudente. Cada uno tiene su opinión, hay veces que aciertan, otras veces no aciertan, tengo mi opinión pero pero yo ahora me divierto viendo fútbol». Pero, ¿se siente de alguna manera responsable? «Volver otra vez a esos temas no tiene sentido, no llegaríamos a nada. Yo no negocié, negoció una Fundación que era la que vendía las acciones, pero no voy a entrar en eso. En las situaciones de la vida, a toro pasado todos marcamos goles».

¿Cree que se podrá reconducir en el Valencia CF este clima de tensión entre el club y la afición? «Deportivamente el equipo esta bien. Para mí lo más importante para un club es la comunión siempre entre club y aficionados, si esa comunión existe todo funciona bien. La ruptura que hay ahora se debe retomar por el bien del club y creo que en eso estarán y en eso todo el mundo tiene buena voluntad, tanto los aficionados como el club. Yo creo que sí se podrá, siempre con humildad y trabajo se llega a todos los sitios».