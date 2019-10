«A Celades le gusta tener el balón y eso siempre viene bien a los jugadores buenos»

El del Cabanyal se ha adaptado al fútbol inglés y está triunfando en el Birmingham. Su objetivo es ascender a la Premier, pero su gran sueño es volver algún día al Valencia. Está agradecido a Marcelino a pesar de ser descartado y confía en Celades. El catalán le hizo debutar en la Sub-16 española y cree que acabará imponiendo con éxito su estilo.

Pregunta: Bienvenido a casa, aunque solo sea por unos días gracias al parón. ¿Cómo va la vida por Inglaterra?

Respuesta: La verdad es que muy a gusto, estoy muy cómodo. La vida en Inglaterra es muy diferente a la que tenía en València, estoy muy tranquilo viviendo con mi novia y me estoy adaptando bien. Me lo estén poniendo todo muy fácil la verdad.

P: ¿Qué te está costando más?

R: Lo que más me está costando es el idioma, entenderse con la gente me está costando un poco, pero cada vez va mejor. Estamos dando clases y poco a poco lo vamos cogiendo. Cuando llegué no sabía nada. Ahora estoy dando clases en el club y con mi novia en casa y la verdad es que nos vamos soltando.

P: ¿Cómo llevas el tiempo?

R: Pues no lo llevo mal, al fin y al cabo vengo de estar un año en Soria que se veía muy poco el sol y hacía frío. Yo además suelo pasar mucho tiempo en casa tranquilo, no salimos mucho de casa.

P: ¿Y la comida qué tal?

R: Un poco peor... La comida está más complicada, hay muchas cosas que son diferentes a España y lo llevo peor, es otra cultura diferente, intento a adaptarse y de momento estamos comiendo bien. No me puedo quejar.

P: ¿Qué echas más de menos?

R: Ufff... Echo de menos la playa, el sol porque lo vemos poco, pero sobre todo la familia. Aunque tengo a mi padre que siempre que puede viene a verme. Él como yo estamos muy contentos por haber dado este paso hacia adelante en mi carrera tan importante para nosotros, es una liga muy dura y creo que nos va a venir bien.

P: Qué importante ha sido siempre la familia para ti y ahora más que estás en el extranjero.

R: Sí, mucho, al final tengo una unión con mi padre que es muy muy muy muy muy fuerte. Él me ayuda en todo, yo le ayudaré en todo y tenerlo siempre cerca para mí es una alegría.

P: ¿Cómo es el Birmingham City?

R: A nivel de club eso es otro nivel comparado con España. Allí cuidan mucho al futbolista, la grada pierdas, empates o ganes los partidos te apoya hasta el final. Aunque tengas un resultado malo te apoyan hasta el último minuto, además son muy fieles. Siguen yendo más de veinte mil personas al estadio cada fin de semana que jugamos. Es otro nivel y estoy muy contento.

JM LÓPEZ

P: ¿Cómo te estás adaptando al fútbol inglés? ¿Es tan diferente?

R: Es diferente, no es el mismo fútbol, es otro fútbol, es otra cultura, es otro todo y al fin y al cabo es más físico, pero me estoy adaptando bien, estoy adaptando mi juego al suyo que al final es lo que hay que hacer, allí hay que pensar rápido y jugar rápido porque son tan fuertes físicamente que al final te la acaban quitando.

P: ¿Y la integración al vestuario?

R: Genial, tengo tres compañeros españoles Moha, Agus y Álvaro y me llevo muy bien con Crowley. He hecho buenas amistades y me lo están poniendo muy fácil.

P: El míster Pep Clotet te está dando continuidad que necesitabas como se comprobó en el Numancia.

R: Él habló conmigo y fue muy importante para que fuera allí, también tengo que darle las gracias a Paco Herrera que está el segundo entrenador. El míster me está dando mucha confianza, tengo una relación con él muy buena y me está ayudado muchísimo.

P: Vaya golazo el otro día contra el Middlesbrough. El primero tuyo.

R: Fue una sensación increíble, tuve la fortuna de marcar y el ambiente que se formó fue tremendo. La gente me ha acogido muy bien, he caído muy bien es este club y estoy muy contento.

P: 'Man of the match', en el mejor once de la semana... Las cosas no te pueden ir mejor. ¿Pensabas que iba a ser todo tan rápido?

R: Empecé el debut muy bien, luego tuvimos unos partidos que no estuvimos tan bien, pero el otro día tuve la suerte de ayudar al equipo y sumar tres puntos que para nosotros eran vitales.

P: Con el '17' a la espalda. ¿Y eso?

R: Me hubiera gustado llevar el '23' porque es el que llevaba en Soria, pero lo tenía un compañero.

P: ¿Hay equipo para subir a Premier?

R: Estoy convencido de que el equipo va a ir a más. Estamos a 6 puntos del líder y a 4 del sexto que es el que marca el play-off. Estamos a tiempo de todo, pero es verdad que es una liga muy dura, con 46 jornadas, muy potentes, con equipo que podrían ser de Premier perfectamente como el Fulham, Sheffield, Swansea, Leeds, Nottingham, el Albion que va primero, Middlesbrough, Cardiff, Blackburn... hay muchos.

P: ¿Por qué elegiste el Bimingham?

R: Tenía equipos aquí en España, pero al fin y al cabo, tenía que dar un paso adelante, tenía que mirar por mi futuro y creo que he elegido bien. Creo que hemos acertado porque esa opción era la mejor para mí. Tanto yo, como mi novia, como mis padres y mis representantes, todos teníamos claro que teníamos que ir allí y sufrir porque allí al principio sabes que tienes que sufrir porque es totalmente diferente, pero yo estoy convencido de que hemos acertado y me va a venir bien para mi futuro. Nos lo jugamos a una carta, di el paso para irnos a jugar allí porque es una liga que me gusta, que me va a ayudar y ojalá que muy cerquita pueda jugar en la Premier que es una de las mejores ligas del mundo.

P: Estabas haciendo una pretemporada muy buena en el Valencia, pero no te dieron la oportunidad de seguir mostrándote. ¿Te habría gustado más tiempo? ¿Te lo merecías? A muchos aficionados no les gustó que Marcelino te descartara tan pronto.

R: La verdad es que el Valencia se portó muy bien conmigo y Marcelino se portó muy bien conmigo. Pablo Longoria también. El míster habló conmigo dos veces, estaba muy contento conmigo, me explicó lo que pensaba, tenía el equipo hecho, yo tuve los minutos que me dio el míster y los intenté aprovechar de la mejor forma para intentar quedarme que era mi objetivo en ese momento. No pudo ser, pero estoy muy agradecido a Marcelino, a Pablo y al Valencia.

P: ¿Volverás algún día al Valencia?

R: El Valencia es el club de mi vida, he estado en el Valencia desde que tenía solo cuatro años. ¿Qué pueda volver algún día? Pues ojalá, lo quiero muchísimo, pero ahora pienso en estar en el Birmingham, en trabajar allí y ojalá que me pueda quedar muchos años.

P: El Valencia dejó la puerta abierta con un contrato lleno de cláusulas y aspecto de cesión.

R: La formas no las sé muy bien, pero sí que es verdad que el Valencia tiene una opción de recompra y derechos de una futura venta mía.

P: Celades es un viejo conocido tuyo.

R: Sí, me dio la oportunidad de debutar en la Sub-16, lo he tenido en las categorías inferiores de la Sub-17 y Sub-19 con Santi Denia y yo creo que es un gran entrenador. Tiene un sistema de fútbol que yo creo que al Valencia y a sus jugadores le puede venir bien porque el Valencia tiene muy buenos jugadores. A Celades le gusta el balón y eso siempre viene bien a los jugadores buenos y el Valencia los tiene. Ojalá le vayan bien las cosas y triunfe.

P: ¿Qué recuerdas de aquel debut con la Sub-16 de Celades?

R: Jugamos contra Francia en el Torneo de Desarrollo de la UEFA y tuve la oportunidad de marcar. En aquella generación había jugadores muy buenos que ahora están arriba como Dani Olmo, Cucurella, Carles Pérez, en su trivote jugaba con Aleñá y Pepelu...

P: Tú lo conoces, ¿Cómo es Celades?

R: Tengo muy buena relación con Celades de la selección y ojalá le vayan bien las cosas en el Valencia. Tiene un sistema que es el que le gusta, que es el 4-3-3, con el que ya trabajábamos nosotros y creo que ese sistema y esa forma de jugar le puede venir muy bien al Valencia porque el equipo tiene jugadores a los que le gusta tener la pelota, tiene a Parejo que para mí es el mejor, tiene a Rodrigo, tiene a Kang In, a Coquelin que para mí es buenísimo... Ojalá se adapte al mejor sistema y le vayan bien las cosas.

P: Si le van bien las cosas a Celades tú tendrás más opciones de volver.

R: Bueno, ¡ojalá! Eso no se sabe. Yo si pudiera volver al Valencia volvería porque el Valencia es mi vida y siempre tendré las puertas abiertas.

P: La afición te guarda cariño y tiene muchas ganas de ti. Se comprobó una vez más en verano.

R: Siempre estaré agradecido a la afición. Hubo algunos momentos en los que se dieron algunas circustancias raras en torno a mí, pero poco a poco con trabajo fui solventando esas dudas y ahora creo que la gente ya sabe que Fran Villalba es un chico trabajador que pelea por sus sueños.

P: ¿Sigues al Valencia por televisión desde allí?

R: Sí, sí, veo los partidos del Valencia y muchos de primera y de segunda allí... tampoco tengo muchas más cosas que hacer (ríe). Al Valencia siempre lo veré esté donde esté y querré que gane. Siempre estoy pendiente y sé todo del club.

P: ¿Cómo te enteraste del cese de Marcelino? ¿Te lo creías?

R: No, la verdad que no, me quedé un poco en 'shock', hizo muy bien las cosas, llevó al equipo a la Champions que es muy difícil, ganó la Copa del Rey cuando nadie lo esperaba, ha hecho semifinales de la Europa League, ha hecho muy buenas cosas para el equipo, los jugadores estaban contentos con él porque yo lo he vivido dentro, no lo entiendo, pero son decisiones del club y yo ahí no me tengo que meter.

P: ¿Mantienes el contacto con los compañeros del vestuario?

R: Sí, la verdad es que con Jaume me llevo muy bien, con Ferran, con Carlos... Lo han pasado mal, pero tienen mucha calidad y tengo muchas ganas de que les vaya bien porque se lo merecen.

P: El club ha apostado por Kang In y Ferran. Imagino que es un orgullo para ti como canterano.

R: Creo que si la gente es buena, tiene que tener oportunidades. Kang In y Ferran son dos muy buenos jugadores que tienen una carrera por delante extraordinaria y si tienen la oportunidad de continuar muchos años en el Valencia lo único que le diría es que lo aprovechen.