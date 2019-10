El valor de tener a Carlos Soler

Albert Celades estaba esperando con los brazos abiertos a Carlos Soler y por fin lo tiene. El mediocentro del Valencia se ha incorporado al grupo después de 47 largos días de lesión en el tobillo derecho y se presenta como un refuerzo estratégico para afrontar un mes de octubre de máxima exigencia con partidos contra el Atlético de Madrid, Lille, Osasuna y Sevilla en el horizonte. No solo vuelve un futbolista importante en la plantilla. Carlos Soler es la pieza que faltaba en el trivote ideal que Celades tenía en mente desde que Peter Lim le propuso hacerse cargo del equipo en Singapur. El técnico se ha apoyado en el 4-4-2 durante los últimos tres partidos como consecuencia de la baja de Geoffrey Kondogbia por lesión. Sin embargo, la vuelta de Carlos abre un nuevo escenario táctico para el 4-3-3 con mediocentros de perfiles diferentes como Coquelin/Kondogbia, Parejo y el propio Soler.

El plan inicial de Celades era devolver a Carlos a su posición de interior llegador. De hecho, esa fue la posición en la que Celades lo hizo debutar con la Sub-21 en 2017 dentro de un trivote formado por Rodri Hernández y Denis Suárez. Lo bueno de Carlos es que también ha demostrado ser un jugador diferencial en banda derecha después de la reconversión de Marcelino García Toral. Juegue donde juegue lo cierto es que el técnico tiene una herramienta más para ganar en consistencia en el centro del campo y consolidar a un equipo al que le ha faltado equilibrio ataque-defensa. El Valencia será mejor con el plus de desgaste físico, criterio con el balón, competitividad en duelos, llegadas, asistencias y goles que aporta Soler. Celades celebra su vuelta. Recuperarlo tiene mucho valor.

Carlos comenzó la semana pasada su última fase de la recuperación. El futbolista saltó al césped para comenzar a correr y tocar balón. Su vuelta al grupo ha sido un pasito más. El jugador se incorporará progresivamente al grupo y aumentará las cargas de trabajo a medida que pasen los días y las sensaciones sean buenas. El doctor Maestro -todavía vinculado al club y pendiente de Soler por petición expresa del jugador- tiene previsto desplazarse a València a finales de semana para darle el alta deportiva. Mientras tanto sigue trabajando con el readaptador y los fisios en dobles sesiones. Es complicado que llegue al cien por cien el 19 de octubre al Wanda, pero no se descarta que entre en la lista y tenga sus primeros minutos para recuperar el tono competitivo perdido. Es difícil, pero no imposible. Carlos se ha perdido nueve partidos entre Liga y Champions. Solo disputó los 90 minutos de la primera jornada ante la Real. Demasiado tiempo para él. El jugador no podía ocultar su alegría después del entrenamiento. «Aún queda trabajo por delante, pero poder volver a entrenar con mis compañeros seguro que lo hace más fácil. ¡Qué ganas tenía!». Las mismas que Celades.