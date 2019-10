Anil Murthy pide perdón

Anil Murthy, presidente del Valencia CF, sabe que el pasado sábado se equivocó y que sus gestos hacia la afición han dañado seriamente su imagen como máximo mandatario del club valencianista, y la del propio club. Murthy ha asumido que cuando mandó callar al estadio de Mestalla durante el partido ante el Alavés, porque la grada cantaba contra él y contra Peter Lim, cometió un tremendo error, y así se lo ha comunicado a los directivos de la Agrupación de Peñas del Valencia CF con los que estuvo reunido este jueves en las oficinas del club blanquinegro. Según ha podido saber SUPER, Murthy pidió perdón y se comprometió a que no volverá a suceder.

Murthy manda callar a Mestalla

Después de los hechos ocurridos en el Valencia CF desde el pasado verano y con el colofón de la polémica con el ex portero Santiago Cañizares y la negativa del club a abanderar junto a la fundación El Sueño de Vicky un proyecto para luchar en favor de la investigación del cáncer infantil, la Agrupación de Peñas pidió una reunión con el club. Había fecha marcada entre las partes para el encuentro pero todo se aceleró después de los hechos protagonizados por el presidente Anil Murthy en el palco de Mestalla el pasado sábado.



Tras ver la actitud de Murthy en el palco la Agrupación apremió al Valencia CF para tener ese encuentro en el que pedir explicaciones por la falta de respeto cometida con los aficionados, conocer la versión del club en el caso Cañizares, y además, que se les dieran los motivos del cese Marcelino y el cambio radical de proyecto con el cese de Pablo Longoria y el arrinconamiento de Mateu Alemany, que en estos momentos no ejerce de director general.

Nuevo dardo de Cañizares a Murthy y Meriton

Pues bien, la reunión tuvo lugar este jueves por la mañana y según ha podido saber SUPER, el presidente del club de Mestalla entonó el 'mea culpa' por los gestos que dirigió a la afición en el partido ante el Alavés, cuando mandó callar a los aficionados que protestaban. Murthy contó a los cuatro miembros de la directiva de la Agrupación de Peñas que le pudieron los nervios del momento.

La Agrupación de Peñas tiene previsto pronunciarse en breve a través de un comunicado oficial sobre las explicaciones que le ha dado el Valencia CF sobre tres puntos, los gestos en el estadio de Mestalla, la polémica con Cañizares y la cancelación del proyecto de Marcelino, Mateu Alemany y Pablo Longoria.

Pero además de dar estas explicaciones a la Agrupación de Peñas, que las había pedido por carta, el club tiene previsto ofrecer su versión a los aficionados, si bien no será a través de una rueda de prensa de Mateu Alemany como el propio director general anunció minutos antes del partido ante el Ajax. Como publicó este diario, Alemany no ha recuperado sus funciones en el club y en estos momentos no se descarta que en los próximos días, o quizá semanas, termine desvinculándose definitivamente del club de Mestalla.