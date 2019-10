Comunicado oficial de la APAVCF

La APAVCF ha emitido un comunicado oficial tras las protestas ocurridas el pasado sábado en Mestalla así como los gestos del presidente Anil Murthy hacia la afición. Así reza el comunicado:

"La APAVCF rechaza todo tipo de insultos, coacciones y amenazas, tanto a nuestro colectivo como a cualquier representante del valencianismo, amparadas bajo el anonimato de las redes sociales o mediante los teléfonos privados.

1. Después de darse a conocer la filtración del teléfono personal del Presidente del VCF, el Sr. Anil Murthy, y las consecuencias lamentables de ello, como recibir mensajes amenazantes deseando tanto su muerte como la de su familia, mostramos nuestra total repulsa a todo esto.

Se está empezando a traspasar una línea que va mucho más allá de lo que va esto. Esto es fútbol, nada más. Estas situaciones que estamos viviendo, la cual también personalizamos en nosotros mismos porque las estamos viviendo, no están marcadas en nuestros genes.

Deseamos que la justícia se aplique de forma contundente con todas estas personas que no representan al valencianismo. Desde aquí le decimos al presidente del club, que no van a tener ningún problema en nuestra ciudad. Somos gente noble y respetuosa, como así ha comprobado todo este tiempo que esta viviendo en Valencia.



2. Dicho esto, seguimos apoyando y deseando que el club tome una decisión positiva respecto al acto relacionado con la recogida de dinero a favor de la lucha contra el cáncer infantil propuesto por la Fundación < > y donde detrás esta Telefonica.

Como colectivo, queremos comunicar a Meriton, el mayor accionista del club, y en su representación al presidente del VCF SAD (del cual tiene honor de ser el Sr. Anil Murthy) que ha de replantearse un rumbo más positivo para todos.

Sr. Anil Murthy, usted como presidente sabe que hay una serie de temas en lo social y en lo deportivo que no se han realizado adecuadamente.

Sr. Presidente, Mestalla, durante toda su historia ha demostrado fortaleza . Le aseguramos que es imposible ir contra Mestalla. En el campo convivimos miles de personas, los cuales somos abonados, accionistas, simpatizantes, aficionados... con toda una vida vivida por nuestro club. Somos comprensivos cuando hay que serlo, y estamos siempre del lado de nuestros jugadores cuando defienden el escudo, y así como del presidente, ya que es la imagen del club, como usted lo ha comprobado.



3. Lo que no podemos permitir es que se nos quiera quitar la esencia de lo que somos. Esto traería problemas, como así ocurrió el sábado durante el partido Señor Anil.

Somos un pueblo que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, pero los recién llegados tienen que respetar y entender nuestra cultura, así como nuestra opinión al respecto del club y de cómo se van dando las situaciones. Señor Anil, usted sabe de lo que hablamos, la afición siempre ha mostrado respeto y lo pudo comprobar en la final de la Copa del Rey, donde a todos nos unía un enorme sentimiento, un símbolo único para nosotros, el escudo del club de nuestras vidas, el VCF.



4. Desde la Asociación vemos que desde hace poco más de un mes, hay una situación muy desagradable entre el accionista mayoritario, el Sr. Peter Lim, con la dirección del club y la afición, compuesta por accionistas, abonados y aficionados.

Todo empieza por la decisión que se toma de forma incomprensible, de intentar cesar al Director General del club, el Sr. Mateu Alemany, y posteriormente con el despido del entrenador, el Sr. Marcelino García Toral. Entrenador que deportivamente nos ha llevado dos años seguidos a jugar la Champions League, y crea un conjunto que nos hace campeones de la Copa del Rey frente al FC Barcelona de Messi, 11 años después de la obtención de nuestro último título. Esta destitución se da una vez iniciada la competición y con los fichajes realizados. Estas dos situaciones son difíciles de entender para la afición y la prensa, ya que tampoco ha habido una explicación oficial.



5. La Asociación, pese a no entender ni compartir esto, decide no realizar actos, a pesar de las peticiones que recibimos como colectivo. Transmitimos que no era el momento idóneo para crear un conflicto, no ibamos a tirar leña al fuego, pero que entendíamos y transmitimos que hay cosas que no se pueden comprender, como los anteriores nombrados.



6. Por tanto, la Asociación Pequeño Accionista del Valencia C.F. S.A.D., en defensa del accionista minoritario, abonado y aficionados que estábamos el sábado pasado en Mestalla, se muestra contraria frente al hecho ocurrido donde mediante gestos, el presidente del club mandó callar a todo el estadio cuando los aficionados mostraban la disconformidad por la que el club no realizara el acto benéfico junto a Telefónica, la Fundación "El sueño de Vicky" y su representante, nuestro mítico Santiago Cañizares, portero que más títulos ha conseguido en la historia del club.

En este aspecto, se suman por descontado las decisiones tomadas por el mayor accionista del club y ejecutadas por el presidente del VCF en vertiente deportiva.

7. Entendemos que son los máximos accionistas, y el Sr. Anil Murthy su representante en el club. No hay discusión al respecto. Pero no son nuestros dueños.

No se pueden realizar esos gestos que nunca en la historia del club, un presidente a dedicado hacia la afición del Valencia en Mestalla. Quizá no se entendiese lo que quería transmitir, como así comunicó el jefe de prensa, pero la imagen fue la contraria y Mestalla reaccionó como es normal.

Sr. Anil, un diplomático de su nivel no puede dejarse llevar en esos momentos oficiales en los que representa a un club centenario.

Pero el VCF no es un club al uso, es un grande. Es un sentimiento y Mestalla no es un estadio más, es Mestalla. Y usted, Sr. Anil, lo ha comprobado, más cuando nuestro presidente es el que manda callar a toda la afición, en un hecho que ha sido detonante. Nadie tiene ese poder en Mestalla, y el que sí piense que puede tenerlo, comete un grandioso error.

8. Desde nuestro colectivo, la Asociación (APAVCF) finalizamos diciendo que esta crisis se comenzó con algo que nunca debió ocurrir el pasado verano, y más cuando las cosas iban en un muy buen camino por parte de todos. Un ejemplo es que los abonos se agotaron.

Recomendamos al presidente del club, como al mayor accionista, un nuevo planteamiento de las cosas, y en especial con el evento relacionado con la lucha contra el cáncer infantil. Es un primer paso.

Todos queremos, o por lo menos este colectivo que somos independientes desde siempre, aún manteniendo una relación necesaria (como debe de ser) entre el club y la Asociación, reinvertir esta situación para que Mestalla, que es inmensamente grande, sea otra vez la fuerza que lleve al equipo a los mayores éxitos, todos juntos.

Los que si que nos importa es el club. Su presidente sabe que siempre estamos dispuestos a participar en reuniones en beneficio de la grandeza del VCF, y como tal, todos cometemos errores. Nadie es perfecto, el error tiene solución cuando uno lo reconoce y seguro que de esta forma, la persona tendrá más valor para el valenciamismo.



La Asociación APAVCF siempre estará en defensa del accionista, abonados y aficionados. Sin ellos no seria posible el VCF".