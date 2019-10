Gayà y Kondogbia, con una marcha más

Los lesionados del Valencia CF, a excepción de Cristiano Piccini, mantienen la esperanza de reaparecer el sábado 19 de octubre en partido de Liga frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, la situación de cada una es diferente. Si, por ejemplo, la vuelta de Kevin Gameiro a la convocatoria para el partido en el Metropolitano, a día de hoy, parece segura; Geoffrey Kondogbia lo tiene bastante más complicado. El mediocentro centroafricano volvió a ejercitarse ayer sobre el campo después de medio mes sin poder hacerlo por la lesión que sufrió el 25 de septiembre a los 83 minutos del encuentro ante el Getafe CF.

El Valencia de Albert Celades se encerró este jueves en el Antonio Puchades con las baja conocida de Piccini, con el mencionado Kondogbia y José Luis Gayà trabajando al margen con los recuperados y con Carlos Soler y Kevin Gameiro al son del grupo desde el pasado martes. Los casos de Gameiro y Kondogbia llaman la atención. Los dos futbolistas cayeron lesionados el mismo día y los partes médicos de las horas posteriores indicaron que el delantero padecía una distensión muscular, percance de mayor importancia que la «sobrecarga» en la parte interna del muslo de Kondogbia.

Lo cierto es que Gameiro se ha reincorporado sin problemas a la dinámica del grupo desde el martes. Al '6', en cambio, le está costando más porque el percance que padeció contra el Getafe no fue una mera sobrecarga, sino una pequeña rotura fibrilar. Este jueves Kondogbia pudo hacer carrera continua, si bien lo hizo en línea recta sin cambios de dirección y a velocidad moderada. La evolución en los próximos días será determinante para saber si entre el miércoles o el jueves próximos podrá ser uno más del grupo, ganando así opciones de entrar en la convocatoria para el Metropolitano. De todos modos, si dentro de una semana sus sensaciones no son las mejores, no se forzará su concurso con tal de evitar recaídas. La siguiente cita será frente al Lille el miércoles 23 de octubre.

Por otro lado, el que también se entrenó al margen del grupo realizando series de carrera fue José Luis Gayà. El lateral zurdo pudo correr a mayor intensidad que Kondogbia. En los próximos días los galenos examinarán la evolución de los isquiotibiales, si bien el objetivo del '14' es estar listo ante el Atlético.



César Gimilio, nuevo fichaje

Aparte de la continuidad del readaptador Alberto Torres y el fisio Pascual Castells, por petición de los futbolistas, en las últimas fechas se ha unido un nuevo fisioterapeuta al trabajo con el primer equipo, César Gimilio. Conocido profesional en la ciudad, que ha trabajado con jugadores como Juan Bernat, Fran Villalba o Javi Jiménez.