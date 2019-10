Un CD Tacón con mucho talón

El tiempo dirá sí la apuesta es firme y total o tiene que ver con un capricho fugaz. Hoy, lo que parece claro es que el Real Madrid ha entrado en el fútbol femenino con la intención de invertir fuerte, competir para ganar y dar continuidad al espíritu original del Tacón. En la recta final del mercado intentó fichar a la levantinista Eva Navarro como símbolo futuro del balompié español y ha incorporado a una colección de campeonas tremenda para su primera temporada. El CD Tacón todavía mantiene el nombre por una cuestión federativa, pero la absorción está hecha desde junio y aprobada en asamblea desde septiembre. Oficiosamente, son lo mismo. Claro que se estaba haciendo un gran trabajo, desde hace años, pero, más allá de la polémica, su llegada está destinada a propulsar otro salto. El VCF Femenino –vía Fundació, en 2009– también germinó a través del Colegio Alemán.

El CD Tacón consiguió el ascenso a la Primera Iberdrola en primavera, después de un par de intentos y con sólo cinco años de vida. Todo desde la dirección de vanguardia. Liquidó al Zaragoza y al Santa Teresa en el play-off. La inversión del Real Madrid le ha convertido en un recién ascendido atípico... pero está sufriendo la lógica del fútbol y de la competición. El once es para luchar en la zona alta, pero los nombres no dan resultados, por ahora. Irene Ferreras lo explicó perfecto en la previa: «No han tenido el mejor comienzo de temporada... son un recién ascendido. Pese a los fichajes que han hecho, todo proyecto necesita su tiempo para empezar a rodar, pero no hay duda de que esa plantilla va a ir adquiriendo mucho más potencial y de que lo definiarán en forma de resultado». El Real Madrid, el Tacón, ha formado una selección mundial para su año cero. El perfil ha sido muy concreto: experiencia, categoría, ADN campeón. La alemana Babett Peter viene del Wolfsburgo, ha ganado el Mundial, la Eurocopa, todo en Alemania, la Champions con el Turbine Potsdam. Aurélie Kaci (Lyon) también ha ganado la Liga de Campeones. Kosovare Asllani y Sofia Jakobsson son figuras en una potencia como Suecia. Vienen de grandes ligas y de grandes clubes. Osinachi Ohale es una de las mejores jugadoras de África. Ese es el nivel.



Con un punto romántico

Tacón es un acrónimo formado por las palabras Trabajo, Atrevimiento, Conocimiento, Organización y Notoriedad. El proyecto nació y ha sido liderado por Anna Rossell, exfutbolista del Atlético, con el objetivo de crear una escuela de fútbol femenino, de la formación en valores y la técnificación. La idea era que ninguna niña se quedase sin jugar y fuera discriminada. Tienen representación en todas las categorías, enfocadas a alimentar el primer equipo. Antes de la anexión llevaban mucho tiempo creciendo y dando pasos firmes. En el banquillo sigue el míster del ascenso, David Aznar, asistente de José Bordalás en el Getafe. La profesionalidad es total. Antes estaban en Hortaleza y ahora juegan en la Ciudad Real Madrid. Otro paso, el salto a otra dimensión.