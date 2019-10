«Jorge López me dijo que no iba a jugar ningún minuto»

Jordi Escobar pone rumbo mañana al Mundial Sub-17 de Brasil con la responsabilidad y el orgullo de ser el '9' de la selección española. El delantero del Valencia de 17 años está ilusionado con la llamada del seleccionador nacional David Gordo y la dimensión de una cita mundialista en la que tiene depositadas muchas esperanzas. El problema es que su felicidad no es completa. Jordi, a diferencia del resto de internacionales de la selección, no siente la confianza de su club. El canterano se siente desprotegido, sin continuidad en el filial -solo ha disputado 99 minutos esta temporada- y sin un proyecto deportivo que lo respalde. Jordi está decepcionado con la gestión del club y responsabiliza a Jorge López de poner en peligro su proyección y su continuidad en el club a corto-medio plazo.

El jugador mostró su descontento con la gestión del Valencia en declaraciones a Superdeporte: «No estoy contento con el club. Tengo más minutos en la selección española que en el Valencia. Es una situación que no comprende nadie en el mundo del fútbol. Jorge López me dijo que era el mejor de la cantera, pero que no iba a jugar ningún minuto. Hoy por hoy no siento la confianza del Valencia. Estoy esperando al Mundial para tener minutos y disfrutar de lo que a mí me gusta que es jugar al fútbol. En el club no me quieren dar más minutos. Es una situación incompresible», decía visiblemente afectado.

El delantero, máximo goleador del filial en pretemporada y tercer capitán de la Sub-17, apenas ha tenido protagonismo este año. No ha sido titular en ninguno de los partidos del Mestalla y solo participó en cuatro saliendo desde el banquillo: Sabadell (29'), Olot (30'), Espanyol B (23') y Nàstic de Tarragona (17'). 99 minutos en total. Ni siquiera llega a los cien. Un pobre 11% de participación en el filial. La única titularidad de Jordi esta temporada llegó con el Juvenil A en el partido de la UEFA Youth League contra el Ajax de Amsterdam.

El Valencia apostó fuerte por Jordi en enero de 2018 ampliando su contrato hasta el 30 de junio de 2022 y blindando al jugador con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Sin embargo, la apuesta económica nunca se trasladó al campo. Jordi no tuvo minutos en un ejemplo de mala gestión que el propio club admitió al futbolista en persona. El problema es que la historia se repite. Jordi Escobar no está contento en el Valencia y muchos son los grandes clubes europeos que conocen su situación y ya han llamado a su puerta. Hay equipos que están dispuestos a pagar por él en el mercado de invierno. Si las cosas no cambian, habrá 'caso Jordi Escobar' en enero.



También dolido por su hermano

Por si fuera poco, Jordi tampoco está de acuerdo por cómo se está tratando a su hermano en el Juvenil B de Liga Nacional. Ismael Escobar fue otra gran apuesta del club con 24 millones de euros de cláusula y solo ha disputado 25 minutos esta temporada. En ninguno de los seis partidos fue titular y el equipo deambula por mitad de la tabla de clasificación. Problema a la vista.