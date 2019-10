Ronaldo: "Ayala es el que más me ha pegado en mi carrera"

Este domingo ha tenido lugar el 'Festival dello Sport'. La gala tradicional de la Gazzetta dello Sport contó con numerosos representantes del deporte entre los que destacaron estrellas del presente y del pasado de la Serie A como Buffon, quien fue entrevistado o incluso Ronaldo Nazario, actual dueño del Valladolid y antiguo delantero del Inter de Milán. Precisamente el que fuera el mejor jugador del mundo habló de su paso por FC Barcelona y Real Madrid y no dudó en recordar al exjugador del Valencia CF Roberto Fabián Ayala.

El ratón, muy conocido por los asistentes a la gala por su paso por el Milan antes de recalar en Mestalla, estuvo presente en las palabras de Ronaldo, quien no dudó en señalarle como un rival temible: "Probablemente ha sido el jugador que más me ha pegado en mi carrera. Cada vez que me enfrentaba a él, me amenazaba y jugaba siempre al límite. Yo sólo intentaba defenderme".