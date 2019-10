Murthy: "El Valencia CF no está a la venta y no ha habido ninguna oferta por el club"

Anil Murthy rompe su silencio. El presidente del Valencia CF ha ofrecido una entrevista en la página web del club donde analiza la actualidad del club y del equipo. El cese de Marcelino, la posible salida de Mateu Alemany, el tema Cañizares, el nuevo estadio o una posible venta del Valencia CF por parte de Peter Lim... muchos temas que han generado polémica en las semanas.



Entrevista íntegra



¿Qué motivos llevaron a la decisión de la propiedad de relevar a Marcelino por Celades?

Hubo una pérdida de confianza con su papel en el modelo de club que la propiedad tiene a largo plazo. En verano se fue dando un distanciamiento entre las decisiones del club y el papel decisivo, de muchísima influencia, que Marcelino exigía en la política de fichajes, además con una presión pública que puso las cosas todavía más difíciles. El club le había apoyado en todo, todo, incluidas sus decisiones sobre el mercado. Incluso en el peor momento deportivo, en enero, fue Peter Lim quien decidió finalmente seguir apoyándole. Este verano, sin embargo, era inaceptable un desafío y una discrepancia individual constante hacia ese modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario.

Fue una decisión dolorosa que es cierto que debimos explicar mejor, un error que vamos a mejorar. A veces las decisiones importantes son difíciles de comprender en el corto plazo. Ahora todo el mundo está viendo que nuestra intención es seguir creciendo, con otro entrenador, Albert Celades pero con la misma ambición.

¿Qué se puede decir a quien crea que la razón fue ganar la Copa?

Esa pérdida de confianza por las diferencias sobre el modelo de club del máximo accionista nada tiene que ver con competir y ganar un título oficial, nunca renunciaríamos a eso. ¿Cómo no va a querer Lim ganar un título? Millones de personas de todo el mundo vieron al Valencia ganar una final al Barça de Messi. ¿Hay mejor promoción de la marca Valencia que eso? Volver a ganar títulos es uno de los objetivos básicos por los que estamos aquí. He felicitado a Marcelino por el de Copa y las clasificaciones para Champions y lo vuelvo a hacer. Una cosa no quita la otra.



¿Por qué se produjo en ese momento, con la temporada ya iniciada?

Porque, como digo, está claro que no era una cuestión de desconfianza por resultados concretos sino por algo mucho más importante, ese gran distanciamiento con el modelo de club de futuro, él había querido hasta el cierre de mercado confeccionar una plantilla diferente. Desde la premisa de ser competitivos, la idea de la propiedad es la de una plantilla con jugadores jóvenes, con una parte importante de la Academia, y solo algunos fichajes estratégicos, como los Rodrigo, Andre, Cancelo, Guedes o el propio Maxi. En los dos últimos años, la edad media del equipo había ido creciendo y, sin embargo, Ferran o Kang In están demostrando, pese a ser jugadores con mucho margen de mejora, que merecían una mayor apuesta, que podían ayudar mucho más dentro de la plantilla que dejándoles fuera.

¿Puede haber próximamente más cambios dentro del proyecto?

El proyecto es el mismo pero en todos los clubes siempre se dan cambios. En el caso de Mateu Alemany, desde el verano y, especialmente tras el cambio de Marcelino, no tiene claro su encaje en este proyecto, nos hace ver que la situación es diferente para él y que valora marcharse. También hay que poner en valor todo su trabajo por el club, cuyos intereses siempre ha defendido en público. Hay que hablar y ver qué sucede.

Sabe que sus gestos en el último partido en Mestalla han generado mucha polémica... ¿Qué tiene que decir al respecto?

Intenté explicarlos solo unos minutos después en mis redes sociales, mi única intención era buscar calma y que todos nos centráramos en el equipo. Justo en ese momento los jugadores lo estaban pasando mal en el campo y para mí, además, eran unos momentos de mucho estrés, mi familia y yo estábamos recibiendo amenazas muy, muy graves. Dicho eso, lamento todo lo que pasó con esos gestos y no se van a volver a repetir. Todos debemos respetarnos y cuidar siempre la buena imagen del club, yo el primero. Todos debemos hacer que Mestalla sea un estadio respetuoso, sano y tolerante en el que, eso sí, el rival sienta una gran presión a favor de nuestro equipo. Todos queremos lo mismo y el equipo necesita y se merece sentir de su afición un apoyo absoluto durante los noventa minutos.

Esa tensión en Mestalla se había agravado con una controversia sobre un proyecto social con Cañizares como imagen

Sí, es algo que había ocurrido en unos momentos difíciles, de muchos cambios y mucha tensión. El Valencia CF llevaba casi cinco meses trabajando desinteresadamente para ayudar a la empresa que impulsaba esa acción para que se pudiera llevar a cabo pero en esos momentos decidimos que debíamos esperar a ponerla en marcha. Con Cañizares hubo claramente un malentendido al respecto y él hizo unas declaraciones a partir de los datos que tenía. Sin embargo, somos y queremos seguir siendo un club solidario y comprometido con su responsabilidad con los que peor lo tienen en esta sociedad y lo demostramos todos los días, este tema no era una excepción. De hecho, debo confirmar que hace unos días nos pusimos a disposición de dicha empresa para buscar nuevas fechas y poner en marcha la acción, pero analizaron su agenda y, a través del propio Cañizares, nos dijeron finalmente que los tiempos de la acción, tal y como estaba preparada por ambas partes, ya no era posible y, por desgracia, debemos aceptarlo. Por supuesto, vamos a seguir trabajando con nuestra Fundación, en proyectos de ayuda a la infancia, entre ellos contra el cáncer infantil.

¿Qué puede decir al aficionado del Valencia CF que ve estas polémicas con preocupación o inquietud?

Creo que es nuestra responsabilidad empatizar más y mejor, yo el primero, con nuestros aficionados, como hemos hecho muchas veces. Siempre hemos querido una comunicación directa con ellos y creo que la inmensa mayoría valora que la actual propiedad solo busca lo mejor para el Valencia. Puede acertar y cometer errores, pero siempre desde el objetivo de disfrutar de un club de nuevo entre los mejores.

Sé que la ilusión por este proyecto es fuerte y un último ejemplo que lo refleja es cómo se agotaron en pocas horas todas las entradas para la zona valencianista el próximo sábado en el estadio del Atlético. A la afición lo que debemos hacer es darles las gracias por ese apoyo.



¿El Valencia CF está en venta?

No está a la venta, categóricamente lo confirmo. Peter Lim compró más del 80% de las acciones del Valencia, un club que había vivido en una creciente inestabilidad hasta ese momento. No era una decisión para ganar dinero, es casi imposible en el fútbol y, además, él ya tiene mucho, ni un capricho momentáneo, es una idea a largo plazo. La actual situación accionarial no es una imposición, es simplemente la realidad que existe y que asumir para poder avanzar, trabajando juntos. Solo queremos que el Valencia crezca a largo plazo. No ha habido ninguna oferta por el club, pero la verdad es que tampoco está a la venta, no lo está. Sembrar dudas al respecto solo intenta desprestigiar al propietario con rumores que no son verdad.



¿Qué puede transmitir sobre los propósitos del máximo accionista sobre el Valencia CF?

En cinco años hemos inyectado capital, se ha controlado la deuda y se cumple con todos los compromisos, hemos dejado de perder dinero, evitado amenazas financieras y legales y, deportivamente, hemos vuelto a ganar títulos y a estar tres años jugando la Champions League. Estoy convencido de que estamos muy cerca de que el nuevo estadio, un proyecto que nació mal planificado, pueda por fin ser una realidad que nos ayude a equlibrar las cuentas. Lim está ilusionado con el futuro del Valencia CF. Es cierto que debemos explicar más y mejor esta realidad, lo hablé el otro día con el presidente de la Agrupació y vamos a ser más cuidadosos con ello.



Sin embargo, también ha aludido públicamente a campañas de desprestigio contra la reputación de la propiedad del club para intentar que vendan sus acciones

Es verdad, creo que las dos cosas son ciertas. La mayoría de los aficionados, como en todos los clubes, elogia las buenas decisiones y se enfada con las que no considera acertadas, en especial cuando los resultados no son buenos. Pero aquí hablamos de otra cosa, que todos debemos tener claro que hay sectores minoritarios que, se haga lo que se haga, tienen como objetivo interesado, en ocasiones personal, que yo mismo o Peter Lim, incluso, devolvamos el club a su estado anterior, en el que mandaban e influían. Debe saber todo el mundo que eso no va a pasar, el Valencia CF no está en venta y lo que queremos es que funcione entre los mejores, de un modo sostenible, gracias a los recursos que genere. Ni ultras nostálgicos, ni algún antiguo dirigente incapaz de evitar que el club no pudiera afrontar sus deudas ni ninguna otra persona con influencia perdida van a lograr su objetivo de presionarnos. Todos los dirigentes reciben críticas y las respetamos pero, en cambio, vamos a ser muy firmes contra el acoso y, mucho menos, las amenazas. Es una forma más de violencia y no son tolerables, deberán responder por ello.



¿Cómo ve la situación deportiva, con Albert Celades al frente?

Debo agradecer al entrenador y al equipo, con el que hablo de modo habitual, en especial con los capitanes, su profesionalidad para adaptarse al cambio en el banquillo con un rendimiento competitivo. Nunca es fácil cambiar a un nuevo entrenador y adaptarse a una nueva forma de jugar y ellos lo han hecho rápidamente y es mutuo. Por eso el rendimiento deportivo está siendo bueno. Pienso que Celades es inteligente, tiene personalidad y ambición, una idea de fútbol y de confianza en los jóvenes. Eso nos gusta mucho. Ha encajado bien entre los jugadores. Al final el objetivo de todos, también de la propiedad, es el mismo. Veo bien al equipo, seguro que habrá baches y momentos difíciles, como hubo el año pasado, pero soy muy optimista. Estamos a dos puntos de Champions y con opciones intactas de avanzar en la fase de grupos. El equipo y el entrenador se merecen el apoyo de todos, en especial en Mestalla, hay que ayudar a que vuelva a ser un fortín.

¿Qué puede aportar de la postura del VCF de la próxima Supercopa de España?

Ya hemos mostrado con firmeza nuestra postura al respecto, es muy injusta la aplicación ya en esta próxima edición de un nuevo formato pero la vía de la justicia ordinaria plantea enormes riesgos para cualquier club. Vamos a pelear al máximo por el reparto más justo de los ingresos que genere y, por supuesto, deportivamente por conseguir el título. Como ya he dicho, la prioridad siempre es estar en Champions pero el Valencia debe intentar ganar cada título en juego. En cuanto a la sede, lo valoraremos cuando la Federación la anuncie aunque, de entrada, nos habría encantado que se hubiera jugado en Mestalla, eso seguro.



¿En las próximas semanas llegarán noticias positivas al fin sobre el futuro estadio?

Sí, esa es la idea y creemos que así será. Siempre he dicho que es un proyecto para muchísimos años y lo importante es que todo se haga de la mejor manera posible, la venta de las parcelas actuales, las licencias y detalles de la ATE, el diseño final€ Todo esto es mucho más importante que poder reactivar definitivamente la operación unos días antes o después, nosotros llevamos cinco años trabajando para solucionar esto, hay que recordar que cuando Lim entró en el club el estadio ya llevaba parado más de cinco años, no es un tema fácil. Deloitte y ADU son optimistas y, por eso, pese a que también soy muy prudente, yo también lo soy. Todos tenemos muchas ganas de ver las grúas de nuevo en Mestalla el año que viene para poder acabarlo cuanto antes. Queremos que el nuevo estadio mantenga esa misma política de ser un estadio familiar, seguro, con mucha gente joven y sin tolerancia a la violencia.



¿Cuáles son los otros puntos clave para el futuro del proyecto de Lim en el Valencia CF?

Además del nuevo estadio para obtener mayores ingresos y una mejor experiencia para el aficionado, para la sostenibilidad económica y deportiva es vital que la Academia sea la base del proyecto. Tenemos jugadores jóvenes en el equipo que van a ser muy importantes en el Valencia, como Soler, Ferran o Kang In, estoy convencido de que todos ellos renovarán más de una vez sus contratos. De todas formas, también debemos trabajar en que también haya muy buenos por detrás. Hay que seguir modernizando la Academia e invertir cada vez más en ella.

Además de esto, el club debe aumentar el peso de su Fundación, de su faceta solidaria. Es grande pero debe crecer más y darse a conocer mejor, igual que todo el trabajo con el fútbol femenino, en especial el que se está haciendo de formación. Para eso hay que invertir pero también apelar a que la sociedad le ayude a lograr la igualdad con el masculino que merece. Es también un proyecto con resultados a largo plazo que merecen la pena.