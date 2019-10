Ferran y Fati, sociedad ilimitada

Todos los focos apuntan a Ansu Fati. El debut del delantero de 16 años del Barcelona es la gran atracción del partido clasificatorio para la Eurocopa de 2021 que enfrentará a la selección española Sub-21 con Montenegro en el Gradski Stadion de Podgorica. El futbolista azulgrana se estrenará como internacional español después su meteórica irrupción en el Barça a ritmo de récords. Luis De la Fuente no lo pudo llamar en la primera lista porque no se había completado a tiempo los trámites burocráticos. Sin embargo, la maquinaria de la RFEF se puso en marcha con el objetivo de acelerar los trámites para ser seleccionable y la baja de Carles Pérez le abrió definitivamente las puertas de la Rojita. El de Guinea-Bisáu, su país de nacimiento, se incorporó a la concentración el viernes y ya cuenta las horas para enfundarse por primera vez la Roja, eso sí, saliendo desde el banquillo. La idea es que no salga en el once titular.

Fati será una pieza más en el engranaje de la nueva Sub-21 que está armando De la Fuente después de su ciclo ganador con la generación de Carlos Soler y Manu Vallejo el pasado verano. El azulgrana está llamado a formar sociedad con los nuevos líderes de esta camada de jovenes internacionales liderada por el centrocampista del Dinamo de Zagreb Dani Olmo y por futbolistas que van cogiendo galones como Marc Cucurella, Eric García y, por supuesto Ferran Torres. El valencianista gana en jerarquía en el Valencia al mismo tiempo que crece a pasos agigantados en la Sub-21. El de Foios debutó provocando un penalti en la victoria en la victoria contra Kazajistán (0-1) el pasado 6 de septiembre y desde entonces ha encadenado dos titularidades consecutivas en la banda derecha en los triunfos ante el propio Montenegro (2-0) y el amistoso (1-1) de Alemania del pasado jueves en Córdoba.

La Sub-21 intentará seguir el pleno de victorias y consolidar el liderato del grupo en su camino hacia la Eurocopa de 2021. La idea de De La Fuente es asentar su columna vertebral y seguir consolidando un bloque nuevo en construcción después de las pruebas del último amistoso. El exvalencianista Gonzalo Villar y el granota Pepelu también esperan su oportunidad. «Va a ser un partido muy duro e intenso, ya se emplearon con esa dureza en Castellón. Aunque siempre tratamos de fortalecer primero lo nuestro, de darle consistencia al desarrollo de nuestro estilo y nuestra idea, sabemos que tienen jugadores que a balón parado pueden generar mucho peligro y tienen jugadores con calidad individualmente. Además, juegan en su casa y con la motivación que tienen de jugar ante España, no nos van a regalar nada», declaró el seleccionador De la Fuente.