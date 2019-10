Gayà: "Siempre tengo los pies en el suelo, sin creerme más que nadie"

José Luis Gayà abre las puertas de su casa en Pedreguer a VCF MEDIA, un rincón importante en su vida donde guarda los recuerdos que le han ido acompañando desde niño hasta el día de hoy, cuando ha alcanzado los 200 partidos oficiales con el Valencia CF con solo 24 años. No es fácil llegar a esa cifra tan joven, solo tres futbolistas ilustres como Vicente, Tendillo o Fernando Gómez lo lograron a una edad más temprana que Gayà, que nunca ha contemplado su salida a pesar de recibir ofertas.

Desde que llegó a la Academia en categoría alevín ha ido guardando camisetas, trofeos, imágenes, reportajes, balones... que han convertido su habitación en un museo, que descubre en este reportaje para VCF MEDIA. "Volver a Pedreguer me da mucho, es recordar tus inicios y siempre te viene bien", reconoce Gayà, que fue dando pasos año tras año hasta convertirse en uno de los capitanes del primer equipo, pero "siempre teniendo los pies en el suelo, sin creerse más que nadie, porque la realidad es que todos somos iguales".

Sin obsesionarse, divirtiéndose día a día, pero dispuesto a perseguir su sueño, no se resignaba cuando su padre, al acabar cada temporada en la Academia VCF le decía "que seguramente no iba a seguir, me lo decía seguramente para que no me llevase un bajón, nunca me obsesioné, pero sí tenía la ilusión y el sueño de jugar algún día en Mestalla". Debutó el 30 de octubre de 2012, con solo 17 años, en un partido de Copa ante la UE Llagostera (0-2), "un día que nunca voy a olvidar, estaba muy nervioso y me aconsejaron que jugara como hacía en el filial, con el que ya me había enfrentado a ese rival. Recuerdo que empezó a llover, no se veía prácticamente ni el balón, pero salió todo bien y ganamos. Siempre lo recordaré", reconoce José.

Paso a paso fue sumando partidos hasta alcanzar los 200 ante el CD Leganés, lo que para el futbolista nacido en Pedreguer "es un orgullo y una satisfacción enorme a todo el trabajo que llevo durante estos años. Ojalá pueda seguir sumando partidos y rompiendo barreras".

De estos 200 partidos oficiales, ¿cuáles han sido especiales?

Sobre todo te acuerdas de cuando debutas, como el partido del debut en Copa, el primer partido de LaLiga en Mestalla que jugamos contra el Atlético, el de la UEFA Europa League ante el Kuban Krasnodar también en Mestalla€ Recuerdo también el partido ante el Almería de la última jornada de LaLiga 14.15 donde alcanzamos el récord de puntos con 77 puntos tras ganar un partido que íbamos perdiendo y si no ganábamos nos quedábamos fuera de la Champions... Siendo tan joven, vivir esas emociones me ha hecho madurar muchísimo, y ahora lo veo de toda manera.

Y, sin duda, la final de Copa frente al FC Barcelona; ese partido es el más especial que he jugado. Por el hecho de jugar una final con tu equipo, porque siempre has soñado con ganar un título, ganarle al FC Barcelona de Messi siempre va a quedar para la historia. Recuerdo que salimos al campo a calentar y estaba toda la zona de los aficionados valencianistas llena, eso no lo habíamos vivido aún, siempre el campo se llena después, pero eso nos impresionó y fue como un calentamiento mágico. Se veía que iba a pasar algo grande, como así fue.



Su rendimiento ha sido muy alto, y eso también le ha permitido jugar con la selección Absoluta, donde hasta la lesión ha sido un fijo tanto para Luis Enrique como para Robert Moreno.

La selección es lo máximo a lo que uno puede aspirar. He tenido la suerte de poder ir a todas las convocatorias excepto esta por lesión y espero seguir haciéndolo. Pero tengo claro que lo más importante es cómo lo haces en tu club, si juegas mal es muy difícil ir y eso hay que tenerlo presente.

Ha vuelto a realizar trabajo con el grupo, ¿cómo se encuentra físicamente?

Me encuentro bastante bien, tengo muchas ganas de jugar, de sentirme futbolista y de ayudar al equipo a seguir creciendo y hacer cosas importantes. Tenemos una temporada muy ilusionante por delante y estoy con ganas de volver a jugar.

La próxima parada es ante el Atlético, rival ante el que se estrenó en Primera División.

Sí, recuerdo poder jugar con mi ídolo, que es David Villa. Siempre me había fijado en él y nunca había pensado en que me iba a enfrentar a él, es un gran recuerdo de mi debut en Primera, no me imaginaba que podría enfrentarme a mi ídolo.

Ante el Atlético será un partido para saber realmente dónde estamos, pero hemos demostrado personalidad. Fuimos al campo del Chelsea FC y ganamos

¿Qué opina del Atlético?

El Atlético es un claro espejo para nosotros, incluso con la agresividad en el juego, en cómo van a cada balón, cómo se posicionan€ debe ser un ejemplo en todos los sentidos y estamos bastante cerca de ellos. Se verá en el próximo partido, que va a ser un duelo para saber realmente dónde estamos, pero hemos demostrado personalidad. Fuimos al campo del Chelsea FC y ganamos, por lo tanto, vamos sin miedo a ese partido. Realmente estamos cerca de los equipos grandes.

A dos puntos de la zona Champions en LaLiga y con las opciones intactas en la máxima competición continental, ¿cuál es el objetivo?

Tenemos que ser ambiciosos, es la realidad. No nos vamos a marcar ningún objetivo claro, nos fue bien ir partido a partido, parece un tópico, pero es la realidad. Tenemos que ver el siguiente partido, que va a ser complicadísimo, ganar y pensar en el siguiente, que también va a ser complicadísimo€ Hoy en día no hay partido fácil, hay que ir a por el siguiente y olvidarnos de mirar más allá.

A Albert Celades ya le conocía de la selección, ¿cómo le ven?

Lo tuve con la selección Sub'21 y sigue siendo el mismo, es un entrenador muy tranquilo, pero con una idea muy clara de juego y eso es lo importante en un vestuario, que el equipo sepa a lo que juega. Como nos ha dicho, ha venido aquí a no cambiar grandes cosas porque ya había un modelo anterior muy bueno, a ayudarnos y eso en el grupo lo valoramos. Que haya entrado diciendo ese mensaje es muy bueno y estamos haciendo las cosas bien, con algún altibajo, pero es normal con la situación que hemos vivido. Somos personas y lo hemos pasado mal, pero tenemos que mirar hacia adelante y vamos a ir todos en la misma dirección que es seguir ahí arriba.

¿Es un ejemplo para los chavales de la Academia VCF como Carlos Soler, Ferran, Kang In, Jaume€?

Carlos Soler, Ferran o yo somos el espejo de toda la gente que viene de abajo y que quiere triunfar en el primer equipo. Pero cuando eres niño, lo que tienes que hacer es disfrutar. No me entra en la cabeza que piensen que sí o sí tienen que llegar a jugar en el primer equipo, lo primero es disfrutar, si a nosotros nos lo dicen, cómo no van a disfrutar los niños. Al final es la clave de todo, centrarse en el presente, disfrutar de cada partido, ir al máximo y lo que tenga que venir vendrá.

La cantera del VCF es muy buena, salen jugadores muy importantes, no solo los que estamos en el primer equipo que son de una calidad enorme, también sale gente que luego va a otros equipos a disfrutar del fútbol. Para el primer equipo es muy importante que haya gente que haya jugado muchos años ahí abajo, que sienta realmente lo que es, haber pasado por todas las categorías, eso la mayoría lo valora cuando está en el primer equipo.