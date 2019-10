Rodrigo: "Estaba tocado, pero lo importante es ayudar"

Rodrigo Moreno atendió a los medios de comunicación a la finalización del partido. El delantero del Valencia, autor del 1-1 que lleva a la selección española a la Eurocopa de 2020, mostró su alegría por el gol y reconoció que estaba tocado pero "sabía que podía aguantar los últimos minutos".

¿Cómo fue el gol?

"Ellos se cerraron mucho, seguí hacía la portería y tuve la fortuna de que el balón cayó allí también"

¿Cómo te encontrabas?

"Llevo un tiempo arrastrando molestias, durante toda la semana he estado haciendo parte de los entenamientos, el otro día jugué con algo de dolor, es verdad que yo estaba tocado, pero lo importante es salir, ayudar, yo sabía que podía aguantar los últimos minutos y estoy agradecido por la confianza y por la victoria"

¿Dejan estos dos partidos dudas a pesar de la clasificación?

"Está claro que si no ganamos todos los partidos se va a decir que no estamos al nivel y que tenemos que dar más, pero es lógico porque representamos a una de las mejores selecciones, pero en el fútbol no todo sale como quieres, lo importante es que nos hemos clasificado".