Irene Ferreras vivirá su regreso a Vallecas desde la grada

Irene Ferreras no podrá dirigir al Valencia CF Femenino durante los próximos partidos ante Rayo (domingo) y Granadilla, la semana que viene en el Puchades. Competición ha resuelto su expulsión con dos partidos de sanción. La entrenadora tendrá que quedarse en la grada y no podrá vivir al máximo el encuentro de su regreso a Vallecas, club donde se crió como futbolista –era portera– y donde dio el salto como entrenadora. Irene llegó al Valencia CF procedente del equipo de la barriada madrileña tras una gran temporada. Antes había dirigido en el filial.

La entrenadora vivió la recta final del partido ante el Tacón a puro nervio y tras un arbitraje lleno de decisiones controvertidas no pudo contenerse. El acta de la árbitro Peñalver Pearce recoge el motivo de la expulsión: «Al finalizar el partido y todavía sobre el terreno de juego, por salir del área técnica de forma aireada dirigiéndose hacia mi asistente número 1 y la cuarta árbitra en los siguientes términos: '¿Cómo no podéis añadir más tiempo? Es que sois malísimas no se puede pitar así' gritando y con los brazos en alto». En zona mixta, Irene pidió disculpas por el exceso de nervio, pero fue concreta en su queja. La colegiada pitó el final cuando todavía no se había cumplido el tiempo añadido y el Valencia empujaba en busca del gol de la victoria.