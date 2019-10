Calligaris es de otra dimensión

LaLiga abrió la semana proponiendo a Cristina Martín-Prieto (Granadilla), Nekane (Athletic) y Viola Calligaris como candidatas a mejor jugadora de la jornada cinco. Los votos de la afición han determinado a la valencianista como ganadora. Reconocimiento merecido para Viola, que está dando un nivel altísimo en estas primeras semanas de competición. Ante el Tacón (1-1) no jugó un partido redondo, porque los ha tenido todavía mejores, pero la candidatura hace justicia con su rendimiento y con el del equipo. Ahora mismo, la suiza es aspirante a fichaje del año en la Primera Iberdrola. Calligaris (23 años) llegó en verano desde el Atlético, viene de ganar dos ligas y es internacional, no es una desconocida, pero en el Valencia se ha desatado, ha entrado en otra dimensión. La competencia y las lesiones no le dejaron explotar como rojiblanca.

Irene le ha dado confianza y posición. La respuesta de Viola está siendo tremenda. Lo hace todo y todo bien. Al Atlético llegó como jugadora de ataque y esas cualidades saltan a la vista, pero José Luis Sánchez Vera apostó por reciclarla para la defensa por su potencia física y su capacidad para ganar duelos, para anticipar la jugada. Calligaris es un arma táctica radical. Irene la ha utilizado como defensa central, como lateral, la ha lanzado en el carril derecho y en el izquierdo... Corta, juega, llega. Ante el Espanyol puso una asistencia magnífica y ante el Athletic exhibió poderío; la MVP de la jornada fue otra valencianista, Carol. Nekane dinamitó el Derbi vasco en el Reale Arena, pero Viola le ha superado en votos esta semana.