Paulista puede ser español en breve

Gabriel Paulista se reafirma. El central del Valencia CF ha hecho unas declaraciones en las que dice le gustaría jugar en la selección española ya que nunca lo ha hecho con la de Brasil, y ahora ha confirmado a través de las redes sociales que está realizando los trámites para obtener la nacionalidad española, que, obviamente, le convertiría en jugador seleccionable por el actual entrenador nacional Robert Moreno.

"Quiero confirmar que en la actualidad estoy en trámites, tras cumplir los requisitos solicitados, de obtener mi pasaporte español. Mis declaraciones efectuadas sobre mi predisposicion a jugar con la selección de España, una vez pudiera ser elegible legalmente, son meditadas y expresan una aspiración personal y deportiva ante la posibilidad que en breve se me abre. A ello se une a mi gratitud al país que me ha acogido como si fuera mi casa, al que respeto y siento como si fuera el mío propio. Jugar con Brasil, mi patria, ha sido durante muchos años mi sueño, he luchado mucho por ello, pero ante la realidad deportiva, creo firmemente de corazón que, en la plenitud de mi carrera para mi sería fantástico y un orgullo el formar parte del equipo español, una selección en la que tengo buenos amigos y con la que me identifico deportiva y emocionalmente. Más allá de esta predisposición, como siempre en mi carrera, creo en el esfuerzo como único camino para lograr mis sueños y aspiraciones. Mi objetivo es seguir trabajando con humildad y honradez cada día para rendir y dar lo mejor en Valencia CF. Gabriel".

Estas son las declaraciones de Paulista en las que asegura que le gustaría jugar con la selección española