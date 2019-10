Albert Celades no está contento con el VAR

Albert Celades valoró el diferente rasero arbitral tras el partido del Wanda Metropolitano contra el Atlético, aunque alabó la ambición de los suyos para reponerse al gol rival. Estas fueron sus palabras:

Punto importante el que ha conseguido el Valencia.

Sí, venir aquí ante un rival como este no es fácil, apenas encaja goles, le hacen pocas ocasiones, sabíamos de las dificultades y el equipo ha reaccionado de forma brillante con mucha personalidad en la segunda parte yendo por debajo del marcador y con mucha ambición por ir a por el partido.

¿Qué has cambiado en la segunda parte?

Hemos iniciado bien el partido, con 10-15 minutos buenos, hemos salido con ambición de querer ganar y de ir a por el patido, pero luego nos ha costado, el Atlético ha tenido ocasiones. En la segunda parte hemos retocado algunas cosas, pero el mérito es de los jugadores, independientemente de las pizarras y los vídeos, me quedo con la ambición del equipo de ir a querer ir a por el partido.

¿Le ha venido bien no ir a la selección?

Ha estado muy bien, cuando no le convocaron ya opiné sobre él, es un lujo tener a un futbolista como Parejo, siempre quiere el balón, cuando pasa el balón por sus pies pasan cosas, me encanta su personalidad para quererla y hacer jugar a los demás, tantos años le han curtido mucho y es un lujazo tener a Parejo en nuestro equipo. Significa mucho para nosotros.

Desde que ha llegado en Liga solo ha perdido un partido que fue el del Barcelona. Va a acumulando resultados...

Los resultados siempre refuerza lo que uno quiere y lo que uno propone, estamos en ese proceso y es una manera de seguir avanzando, el equipo trabaja de forma fenomenal, es un grupo buenísimo, hoy han mostrado una personalidad que nos encanta, pero tenemos que seguir insistiendo.

¿Es momento de decirle a Kang In que tiene que controlar sus nervios?

Es un chico muy joven que estaá en el mundo profesional pero tiene que seguir aprendiendo.

¿Te vas satisfecho con el punto?

Es cierto que ha habido una parte para cada equipo, en la primera parte estuvimos en dificultades, pero el equipo ha reaccionado con una reacción fantástica de nuestros jugadores. Hemos podido marcar algún gol más, pero hay que ser objetivo, el Atlético también tuvo sus ocasiones.

¿Crees que podrían haber expulsado a Joao Félix por la falta a Parejo?

Es decisión del árbitro y no tengo mucho que comentar.

¿Se va contento con el criterio arbital. Revisó el VAR para Kang In o el penalti pero no para las acciones del Atlético.

Soy un defensor del VAR, pero la realidad es que no nos está ayudando. Especialmente por el famoso penalti contra el Getafe. No he visto repetidas las acciones de hoy, pero si han decidido algo estará bien.

Vuelven los lesionados. Otra gran noticia.

Son situaciones que sabemos que iban a pasar en el parón, son jugadores importantes, pero son jugadores que nos van a ayudar a tener más recambios y a ser mejores. Hoy han vuelto Kondogbia, Soler y Gameiro y estamos muy satisfechos de ese regreso por lo que significan para hoy y para más adelante.

¿Cómo está Coquelin?

No sabemos, tiene un problema en el muslo, pero hasta que no le hagamos pruebas no sabremos.

Paciencia del equipo..

Destacaría la personalidad del equipo, además de la paciencia. Después de irnos con una sensación mala de esos últimos 25 minutos del primer tiempo, desmuestra que los jugadores quieren, algo de lo que no tengo dudas. En este contexto no es sencillo, ante este rival. Hemos jugado momentos muy buenos en la segunda parte y en ese aspecto estamos muy contentos

Penalti de Cheryshev.

Por supuesto que uno ni piensa, es un acto reflejo. Nos ha castigado otra vez el VAR, son acciones del juego, será penalti, con las imágenes de que disponen, desde todos los ángulos y con tanto detalle, lo mismo con la tarjeta roja a Kang In.

Expulsión de Kang In, pecado de juventud

Es un jugador muy joven en el que tenemos depositadas esperanzas, me quedo con que ha estado muy bien ese rato que ha jugado, con una aportación interesante para el equipo. La expulsión es parte de su aprendizaje, ya está en el fútbol profesional, pero aquí no dejamos de mejorar todos los días