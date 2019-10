"El equipo ha demostrado que ha podido sumar los tres en un campo súper complicado"

Jaume Costa mostró un sabor agridulce en la zona mixta del WANDA Metropolitano después del empate entre el Valencia CF y el Atlético de Madrid. El lateral izquierdo también indicó que el equipo pudo llevarse la victoria como hiciera previamente Parejo.

- Muy contento por haber conseguido por haber conseguido puntuar en este estadio y por la racha del equipo que desde Barcelona no pierde en liga.

Por un lado contento como le he dicho a los compañeros de dentro... y el equipo al margen de haberse ido abajo al descanso... el equipo ha demostrado que puede, que quiere y que va a darlo todo hasta el último momento. Contento a medias como te digo por que creo que ha habido fases en la que creo que nos podíamos haber llevado los tres puntos. Es verdad que ellos también en la primera parte han tenido ocasiones y en la segunda también un par de ocasiones, pero bueno al margen de eso tenemos que estar orgullosos que con un resultado adverso en un campo complicado como el Wanda hemos sacado un punto que nos permite seguir motivados y ir con más ganas para el miércoles.

- Contento me imagino que en lo personal, a pesar de la lesión de José Luis Gayà, te has afianzado en el puesto y estás a un gran nivel

Muchas gracias. Contento, yo vine para eso. Para ayudar al equipo en el momento en el que me tocase a apretar y como he hecho toda mi carrera a dar el máximo por el equipo en el que estoy.

- No sé si has hablado con Kang In Lee justo en la jugada he visto que ha habido un momento en el que le decías "apártate de aquí" por que claro eso puede pasar ¿en el vestuario habláis con él para evitar este tipo de entradas a destiempo?

Lo que pasa es que me ha pasado a mí tantas veces, que no soy quien para hablar. Si que es verdad que con 31 años y muchos partidos a la espalda, pues a los chavales jóvenes intentamos ayudarles. Yo al final del partido lo he visto cabizbajo, como es normal, después de una expulsión un poco absurda y le intento animar y lo único que le he dicho es que esto le va a servir. Al final vivimos muchos momentos buenos, pero soy partidario de que en los momentos malos es cuando más se aprende.

- ¿En algún momento habéis tenido la sensación de que podíais llevaros los tres puntos?

Sí, en la segunda parte, sobre todo, creo que el equipo ha demostrado que ha podido sumar de tres en un campo súper complicado y bueno al final te tienes que ir contento por que es un gran equipo, un campo donde el equipo nunca había puntuado y es un poquito de motivación para el miércoles.

- ¿Qué os ha dicho el míster en la media parte? Porque ha habido un cambio radical en la segunda parte en cuanto al juego del equipo.

Nos ha corregido un poquito acciones que estábamos sufriendo, sobre todo, los pases entre líneas que el Atlético estaba jugando ahí con Koke y con Joao Félix entre líneas y nos estaba creando peligro y a partir de ahí hemos hablado un poquito de la estrategia, un poquito de la táctica, los automatismos que queríamos seguir. Y creo que todo lo que hemos hablado lo hemos hecho en la segunda parte a la perfección.

- Precisamente por eso... ¿el equipo es más reconocible y luce mejor con el 4-4-2 que con el 4-3-3?

Nosotros estamos aquí para acatar las órdenes del entrenador. Sea 4-4-2 o 4-3-3 nos tenemos que acoplar a los automatismos que nos exige en cada táctica. A partir de ahí pues tenemos que dar el máximo en el campo sea la táctica que sea y conseguir los tres puntos y orgullosa a toda la gente que nos sigue.

- ¿Qué te parece la actuación del árbitro y sobre todo esas dos jugadas polémicas que ha analizado el árbitro en la tele del VAR?

Yo al árbitro le he dado la enhorabuena al final del partido porque me ha parecido una actuación, al margen de las dos jugadas del VAR, que el VAR está para eso, para analizar las jugadas, para ayudar al árbitro y el arbitro de decidir. Ha sido un árbitro muy correcto, en todos los momentos. Yo reconozco que soy muy pesado dentro del campo con los árbitros y en todo momento he sentido respeto del árbitro, en todo momento he podido hablar, cosa que hay muchas veces que no se puede. Y yo le he dado la enhorabuena por que al margen de las acciones en las que puede fallar se puede hablar con él y es algo que yo valoro.