Gabriel Paulista: "Kang In estaba llorando en el vestuario"

Gabriel Paulista, uno de los jugadores más destacados del Valencia CF en el Wanda Metropolitano, habló tras el encuentro para analizar el duelo ante el Atlético de Madrid y también las jugadas polémicas. Estas fueron sus palabras:

Empate importante.

Era un partido difícil, encajamos el gol de penalti, pero seguimos con personalidad teniendo el balón y buscando el partido, hay que celebrarlo y seguir con esta racha.

Personalidad clave para remontar.

Todos ya sabemos los problemas que hubieron, pero hay que olvidar esto y seguir cada día y cada partido, trabajando de la mejor forma posible y competir. Hay que intentar hacer mejor y llegar lo más lejos posible. Estamos con el míster, nosotros ayudamos al míster y él a nosotros.

¿Mejor con 4-4-2?

Hemos venido jugando 4-4-2 con Marcelino, hicimos la pretemporada con 4-4-2, pero estamos intentado hacerlo lo mejor posible en los entrenamientos, tenemos que estar en lo que quiere él y hacerlo lo mejor posible para conseguir los resultados positivos.

¿El empate sabe a poco?

Jugamos con personalidad y pudimos empatar, con la salida de Joao Felix empezamos a jugar más y tuvimos una ocasion clarísima con pararón de Oblak que es un porterazo. Luego expulsaron a Kang In y se lesionó Coquelin y el partido cambió, pero pudimos salir con el punto.

¿Le habéis dicho algo a Kang In?

Es complicado, estaba llorando en el vestuario, es normal, es un niño y tiene mucho que aprender. Si a nosotros nos pasa con experiencia, es normal que pasen estas situaciones... ya le dije que el miércoles tenemos otro partido y es lo bueno del fútbol que te da oportunidades, le dije que estamos con él y seguro que nos va a ayudar.

Te ofreciste para jugar en la selección española...

Todos saben mis declaraciones, vengo de dos temporadas buenas jugando, siendo campeón de Copa, entrando en Champions y claro la selección brasileña no me da oportunidad, estoy en trámite de sacarme el pasaporte español y si me puede dar la oportunidad... En 2015 fui con la selección brasileña, pero no jugué.

¿Qué opinas del árbitro?

El penalti es clarísimo y la expulsión también es clara, en una charla en verano nos dijeron que una entrada por detrás es roja directa, no tenemos que decir nada.