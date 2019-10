Irene Ferreras vuelve a sus orígenes con el Valencia Femenino

Vuelta a los orígenes, con doble sentido. Por un lado, Irene Ferreras regresa a Vallecas, su casa, aunque no de la forma que a ella le hubiera gustado. Se quedará en la grada por la expulsión ante el Tacón. La sanción también le impedirá dirigir con normalidad ante el Granadilla. El ADN de la entrenadora está marcado por la idiosincrasia del Rayo: el trabajo –duro– diario, el colectivo para potenciar las individualidades, meter muchas horas, el sacrificio, la ilusión, crecer desde el desafío, el factor humano para amortiguar las limitaciones. Esa mezcla de valores también encaja con la idiosincrasia valencianista al cien por cien y así se siente, con el potencial y la profesionalidad de un proyecto que aspira a asentarse entre las mejores, desde el partido a partido. La vuelta a los orígenes tiene que ver también con recuperar la línea de las primeras jornadas, no por actitud pero sí por continuidad en competición. El Valencia CF no puede perder la confianza.

Bea Beltrán vuelve a la convocatoria y apunta al once. Desde la lesión de la jugadora de banda izquierda (ante el Athletic), el Femenino perdió con el Betis y empató con el Tacón. No es casualidad. Sin Bea, Irene ha tenido que reformular el once tipo y las piezas no han encajado de la misma manera. La jugadora madrileña -mejor lateral izquierdo de la temporada pasada según Futbol Draft- es clave por recorrido, calidad y volumen de acción. La mala noticia son las bajas de Zenatha, con un esguince de tobillo, y Asun, por gripe. Se busca socia para Mari Paz en la delantera. Tienen opciones Flor Bonsegundo y Cara Curtin. La norteamericana fue fundamental para agitar el final del partido ante el Tacón. Cara aportó profundidad, velocidad y una asistencia para Mapi. Además, anunció un buen entendimiento con Carol, clave.

El Rayo está a un punto. Irene conoce perfecto el bloque que ahora dirige Carlos Santiso, técnico de la casa que tomó el relevo en plena pretemporada de Jéssica Domínguez. "El Rayo es un rival duro, a nivel defensivo son muy buenas, siempre tratan de terminar con el arco en cero", como advirtió Flor Bonsegundo en Elles Som Tots, programa de VCF Media. El Depor, equipo revelación, les superó la semana pasada, pero su cerrojo les permitió frenar al Barça y ganar al Levante (0-1) en Buñol. La portera Patricia Larqué fue decisiva para frenar a dos potencias de la Primera Iberdrola. El plan está trazado: romper esa línea de defensa con ritmo, no desesperarse, tener paciencia.