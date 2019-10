El Mestalla activa el 'modo liga'

Vuelve la competición liguera para el Valencia Mestalla en Ejea de los Caballeros. El equipo de Chema Sanz tratará de romper con el maleficio de los empates y sumar su segunda victoria esta temporada. Para ello la mejor referencia posible no es otra que la segunda mitad contra el Nàstic de Tarragona, en la que se firmaron los mejores minutos de fútbol a pesar de no lograr el No hay tiempo que perder y el conjunto valencianista tiene que olvidar la severa derrota sufrida en Premier League International Cup contra el Wolfsburgo. La Segunda 'B' es la competición en la que se centran los objetivos de un equipo que debe encender el 'modo liga' e ir con todo para asaltar el campo de un rival al que tiene a tiro de piedra.

El plus con el que podrá contar el técnico valenciano será el regreso de los futbolistas internacionales. Koba Koindredi y Yunus Musah podrán ser de la partida tras su buen papel con Francia e Inglaterra respectivamente.

Con una segunda línea muy en forma y un Jordi Sánchez que da síntomas de recuperar la pegada, el filial tratará de ser más determinante en metros finales y rentabilizar sus constantes llegadas a campo contrario. El que no podrá estar será Jordi Escobar, ya que el delantero se encuentra con la Selección Española Sub-17 para la disputa del Mundial.

El resto sí estará disponible, lo que plantea varias dudas en el once titular como la posibilidad de que Alfred Planas entre ocupe la banda izquierda y si esto alterará la fisionomía del centro del campo con Pascu en doble pivote y Esquerdo cerca del punta. Cristian Rivero, a pesar de que estuvo ayer en Madrid con el primer equipo, también podrá ser alineado.Las posibilidades son muchas, pero el equipo tiene claro que si mantiene la fiabilidad defensiva liguera y le suma algo más de acierto tiene muchas papeletas para ganar a un Ejea que planteará un encuentro tosco, intenso y con una importante predilección por la pelota parada. El conjunto aragonés recibirá a los 'chés' en un momento de la temporada en el que solo suman una victoria en 8 encuentros, reflejando una imagen inconsistente.