"Es un punto bueno, pero nos podríamos haber llevado los tres"

Dani Parejo se mostró contento ante los micrófonos de Movistar LaLiga tras el empate cosechado en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid, sin embargo, el capitán valencianista se lamentó de la oportunidad desperdiciada al final de la segunda parte para haberse llevado el botín completo de su visita a la capital, en un duelo en el que volvió a marcar el mediocentro.

- Un poco por encima en relación al punto, ¿satisfechos con ese punto o quizás después de lo visto en los últimos minutos esperabais algo más?

Es verdad que veníamos a un campo difícil y empezamos el partido creo que bastante bien, con intensidad, teniendo el balón... Es verdad que al minuto quince o veinte ellos nos han apretado y nos han metido un poco más en nuestro campo, nos han metido el gol de penalti y se ha acabado la primera parte.

En la segunda parte hemos sido muy superiores en todo. En juego, en ocasiones, en posesión, en protagonismo... Es verdad que luego hemos logrado empatar y ellos con uno menos, hemos tenido alguna ocasión, también una mía un tiro. Bueno, es un punto bueno por que es un campo difícil, pero es verdad que viendo cómo ha terminado el partido nos podríamos haber llevado los tres.

- Viendo que entonces el plan de la primera mitad era el de reforzar el centro del campo con Kondogbia y un hombre más no ha salido como esperabais, ¿mejor el dibujo habitual con dos puntas?

No, al final el míster creía que era lo mejor para el equipo. Es verdad que bueno en la primera parte Thomas entraba en juego, nos movía más, participaba, estaba solo... Creo que al final el míster, hemos acabado la primera parte un poco yo por delante intentando tapar este tipo de situación y creo que en la segunda parte ya no era esa situación, sino que el equipo se ha soltado, el equipo ha creído, ha ido hacia delante, ha competido y se ha llevado un punto. Creo que nos podíamos haber llevado los tres.

- Llevas cuatro goles de penalti, uno de falta en el día de hoy, entiendo que al Atlético que es muy sólido atrás, sino es con jugadas a balón parado es muy difícil hacerle peligro.

Sí, es verdad. Las estadísticas están ahí y es uno de los equipos que menos encaja. Bueno hoy ha sido de falta, hemos tenido un tiro al larguero, un paradón a nosotros. También es verdad que ellos ofensivamente les estaba costando hacer gol, hoy nos han hecho gol de penalti. Ha sido un partido disputado y bonito. Ahora a seguir a por el miércoles.

- ¿Algo que objetar al penalti de Denis (Cheryshev)?

No. No lo he visto creo que al final la imagen estará ahí y creo que si lo ha pitado será claro. No tengo nada más que hablar.

- Y lo de Kang In, pecado de juventud, lo digo por que ha sido una entrada a destiempo.

Es verdad que yo lo he visto desde atrás y al final es verdad que el árbitro puede ver que en esa situación es tarjeta amarilla. Luego tenemos el VAR, ha rectificado, es tarjeta roja. Las normas son las que son y hay que asumirlas.