Buenas noticias en torno a la lesión de Coquelin

Buenas noticias en torno a la lesión de Francis Coquelin. El mediocentro del Valencia se ha sometido a una primera exploración médica que ha descartado cualquier tipo de lesión muscular de gravedad. No existe rotura. El francés sufre una sobrecarga en el muslo derecho que le convierte en duda para el partido del miércoles contra el Lille. De momento, nadie en el vestuario se atreve a descartarlo todavía y en función de sus sensaciones en las próximas horas se tomará una decisión al respecto. El equipo respiró cuando se supo que la lesión de Coquelin no revestía gravedad. "Por suerte no es nada importante", se comentó dentro. El francés, de hecho, salió al mismo tiempo que sus compañeros para hacer trabajo de gimnasio junto al también sobrecargado Rodrigo Moreno. Albert Celades fue preguntado al respecto a la finalización del partido del sábado en el Wanda Metropolitano y todavía con el susto en el cuerpo aseguró: "No sabemos, tiene un problema en el muslo, pero hasta que no le hagamos pruebas no sabremos". Las primeras informaciones invitan a la tranquilidad. Coquelin no está roto.