Mateu Alemany, sin noticias del Valencia CF

"Estamos hablando con él de su salida y será lo más pronto que se pueda. Vamos a gestionar primero la salida de Mateu y luego haremos cosas con tranquilidad. Cuanto más pronto salga del Valencia CF, mejor para los dos". Eran las palabras de Anil Murthy en el Wanda Metropolitano, recién aterrizado de un nuevo viaje a Singapur, donde el presidente afirmó que "ya he estado siete veces este año para hablar con Peter Lim". Las palabras, sin embargo, no terminan de ir de la mano con los hechos. Se esperaban noticias relevantes al regreso de este viaje pero, de momento, hay silencio respecto a los movimientos que prepara el club para reconducir el proyecto tras la salida de Marcelino, Pablo Longoria y proximamente Alemany. Todo apunta a que el presidente regresa de ese encuentro con el máximo accionista sin un proyecto claro y definido, con los nombres propios para incorporar de manera inmediata a una nueva estructura.

De hecho, el todavía director general no tenía este fin de semana noticias del Valencia CF desde el pasado martes, día que Anil Murthy viajó con destino Singapur en teoría para planificar el presente y el futuro. Había prisa el día que se marchó el presidente para comenzar las negociaciones y resolver la situación de Mateu, sobre todo porque la lógica apunta a que no habrá incorporaciones en puestos de máxima responsabilidad hasta que se cierre el acuerdo para su salida. En las últimas horas, sin embargo, y a raiz del encuentro con el máximo accionista, parece que las cosas van más despacio. La negociación con el mallorquín no se ha agilizado ni ha avanzado, no ha habido más contactos entre las dos partes, en teoría a la espera de que Murthy regresara de Singapur con noticias.

Hace una semana había prisa, ahora en cambio el presidente del Valencia CF habla de nuevo de que "tenemos tiempo, vamos a hacer las cosas con tranquilidad". Es el mismo mensaje que salía desde el club después de que a raíz del 11 de septiembre se precipitara todo con la destitución de Marcelino, la diferencia es que ahora han pasado ya prácticamente seis semanas en las que el club está sin director general ni director deportivo, en un momento en que el club tendría que estar ya trabajando de cara al mercado de fichajes de invierno que se abre en enero.



¿Regresará Mateu?

En principio, Mateu Alemany se marchaba a principios de la pasada semana a Palma de Mallorca y lo hacía con la idea de no volver, porque las noticias que tenía apuntaban a que el Valencia CF tenía intención de resolver su tema por la vía rápida. No ha sido así. Queda por ver si, al no haber quedado resuelto todavía su contrato, a partir de este lunes regresa de nuevo a las oficinas del club o incluso viaja con la expedición del equipo hasta Lille para el partido de la Champions, cosa ahora mismo bastante improbable.