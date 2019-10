La última hora sobre el estado de Guedes y de Rodrigo

Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes continúan al margen del grupo en la vuelta al trabajo del equipo en la ciudad deportiva. El delantero del Valencia, que ha salido al gimnasio al mismo tiempo que sus compañeros, ha realizado trabajo de bicicleta y sigue a las órdenes del readaptador. El hispano-brasileño no ha realizado trabajo de campo y su presencia el miércoles contra el Lille sigue siendo complicada. El jugador se perdió el partido contra el Atlético de Madrid por culpa de la misma sobrecarga muscular en el aductor con la que disputó el Suecia-España de clasificación para la Eurocopa 2020. Quien no estará casi con toda seguridad es Guedes. El portugués continúa en el interior de las instalaciones su recuperación del traumatismo indirecto que sufrió en el retropie derecho en el entrenamiento del pasado miércoles. Los titulares del Wanda han realizado trabajo de recuperación mientras que los suplentes y no convocados han trabajado a mayor ritmo a las órdenes de Celades.