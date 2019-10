Gaizka Mendieta habla sobre el Valencia CF de Celades

Gaizka Mendieta, el que fue capitán del Valencia CF y actualmente embajador de LaLiga, cree que el vestuario del Valencia CF es la clave de la reacción que se ha producido después del golpe que supuso la salida de Marcelino García Toral. Así lo explicó durante el acto de presentación del nuevo balón para la temporada invernal, que se utilizará en todos los partidos de LaLiga entre este fin de semana y el 23 de febrero de 2020.

Gaizka declaró que obviamente se alegra por el hecho de que "el equipo está reaccionando, no se vino abajo en los momentos en que hubo cambios, que normalmente es lo difícil. Han demostrado que hay un vestuario unido, que quieren lo mejor para el club y que independientemente de quién esté van a defender esos colores y ese escudo. Eso es lo importante y dice mucho de ese vestuario".

Mendieta, además, defendió a Zinedine Zidane de las críticas tras la derrota del Real Madrid en Mallorca: "Hace una semana no se le cuestionaba. Ganas y eres el mejor, y pierdes y eres el peor. Los profesionales sabemos perfectamente que las cosas no funcionan así, no son tan drásticas. Zidane me parece un grandísimo entrenador, como ha demostrado todos estos años", apunta.