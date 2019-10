Celades aplaza la vuelta de Rodrigo por precaución

Albert Celades ha ofrecido la lista de convocados para el partido del miércoles contra el Lille correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. La noticia es que Rodrigo Moreno no está en la convocatoria. El delantero del Valencia trabajó el lunes mañana y tarde a contrarreloj con el readaptador, se ha incorporado al trabajo en el entrenamiento de esta mañana para probarse y, aunque las sensaciones no fueron malas, la decisión de consenso es que no viaje por precaución a Francia. Celades lo quiere al 100% en Pamplona.

Sí lo hará José Luis Gayà. El lateral izquierdo ya está al cien por cien recuperado de su lesión en los isquios y reaparece en la lista cuatro semanas después. Celades, tal y como ha ido informando Superdeporte desde el domingo, podrá contar con Francis Coquelin a pesar de la sobrecarga del Wanda.



Además se ha confirmado la baja de Gonçalo Guedes. El portugués continúa al margen por culpa del traumatismo indirecto que sufrió en el retropie derecho en el entrenamiento del pasado miércoles.



Celades viaja con tres porteros, Cillessen, Jaume y Cristian Rivero, como es habitual en los desplazamientos europeos. Mangala sigue sin recuperar su tono físico, Correia y Sobrino son baja por decisión técnica.

Lista de convocados

La lista de 19 es la formada por Cillessen , Jaume, Cristian Rivero Maxi Gómez . El equipo vuela a las 17:15 rumbo a Lille. Allí está prevista la rueda de prensa de Celades Diakhaby a las 19:45.