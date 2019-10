Diakhaby: "Tendremos que defender muy bien a Osimhen"

Mouctar Diakhaby compareció en la rueda de prensa del Valencia CF previa al duelo de Champions de este miércoles ante el Lille y lo hizo para dedicarle buenas palabras al rival. Estas fueron sus palabras:

¿Qué piensas del Lille?

El Lille es un equipo que ha cambiado mucho. Tiene jugadores nuevos. Todos vimos la temporada del Lille el año pasado. Es un buen equipo.

¿Cómo ves la competencia en defensa? ¿Qué te falta para ser titular?

Es algo que vivo bien, he podido jugar bastante, he mostrado todo lo que sabía y mi idea es darlo todo cuando me lo pidan.

¿Qué importancia tiene ganar al Lille este miércoles para avanzar a octavos de final?

Queremos los tres puntos, fuera de casa son muy importantes los puntos y venimos aquí para ganar, porque sabemos que si ganamos mañana para el Lille va a estar muy complicado.

¿Que sabes y que qué esperas de Osimhen?

He visto partidos del Lille, tengo amigos que juegan aquí, es un jugador excelente, tiene muchísima velocidad y hay que defenderle bien aunque, ojo porque este equipo tiene otros jugadores peligrosos.

¿Lo que ocurrió en Suiza el año pasado contra el Young Boys os sirve para afrontar el partido contra el Lille?

Claro que nos sirve. Allí nos dejamos dos puntos en Suiza y sabemos que los puntos fuera de casa son muy importantes, hay que trabajar bien y esperaramos conseguir lo tres puntos.