Kondogbia: "El equipo llega con confianza y el objetivo siempre es ganar"

Formado en la cantera del Racing Club de Lens, los partidos frente al LOSC Lille siempre han sido especiales para Geoffrey Kondogbia, como reconoce en una entrevista ofrecida por el Valencia CF. Separadas las dos ciudades por apenas 35 kilómetros, como reconoce Geoffrey, "era nuestro máximo rival y no se podía perder contra ellos. Son los dos equipos más famosos del Norte de Francia, es un partido especial para mí".



Entrevista

¿Cómo llega el equipo a esta cita de Champions?

El equipo llega muy animado y con confianza, acabamos de hacer un buen partido ante un rival muy difícil como el Atlético, que te exige mucho en su casa. El objetivo siempre es ganar, ahora jugamos un partido de Champions y será muy difícil, pero tenemos la capacidad de hacer algo positivo en este campo. Vamos a darlo todo para intentar ganar. Cuando no pierdes partidos tienes más confianza, te salen las cosas y hay que aprovechar para trabajar sobre eso e intentar ganar.

Es un rival y un estilo de fútbol que conoce bien.

Sí, a los clubes de la Ligue 1 los conozco bien, también crecí en Francia y es un estilo de juego que conozco. Es un fútbol muy atlético, muy físico, muy poderoso, que te saca balones rápidos hacia adelante. El LOSC Lille tiene jugadores arriba muy rápidos y fuertes.

¿Cómo ve a Celades?

Es un entrenador que está muy cerca de los jugadores, habla mucho con nosotros e intenta transmitir lo que quiere. Con la plantilla que tenemos podemos adaptarnos a muchos tipos de juego, además, somos más amigos que compañeros y es más fácil. Hablamos mucho dentro y fuera del campo.

¿Una de las fuerzas del grupo es la unión del vestuario?

La unión que tenemos te ayuda sobre todo en los momentos difíciles, porque en una temporada siempre hay momentos en los que te cuesta ganar, ese ambiente y esa unión te lleva a volver a cumplir y hacer las cosas bien. Lo vivimos el año anterior, esa unión y cohesión nos ayudó a sacar lo que teníamos dentro.

A título personal volvió ante el Atlético, ¿qué sensaciones tuvo?

Después de tres semanas sin poder jugar, me encuentro bien, trabajando espero dentro de poco estar al cien por cien.

Se le ve muy contento.

Sí, estoy muy a gusto aquí, dentro y fuera del campo, la ciudad es espectacular, la gente más€ Cuando salgo por la calle me transmiten cariño y eso no tiene precio. Sobre el campo tenemos un equipazo, con muy buenos futbolistas y personas, todo eso lleva a que me encuentro muy bien. Tengo 26 años y he jugado en varios equipos, si es mi tercera temporada aquí es significativo y es porque me encuentro muy bien aquí.