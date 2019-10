Peter Lim no tiene prisa...

Ni ha llegado un acuerdo para finiquitar su relación con el Valencia CF ni recupera sus funciones como director general. De hecho, ahora mismo ni está. Mateu Alemany se marchaba la pasada semana a Mallorca pensando que en pocos días se iba a resolver su contrato, de hecho es lo que le había transmitido Anil Murthy antes de viajar a Singapur, aunque las cosas en el país asiático van despacio. Todo apunta a que Peter Lim, por la razón que sea, tampoco tiene demasiada prisa por reconstruir la estructura del club ahora, en vista de que el equipo ha recuperado la normalidad y los resultados empiezan a acompañar.

Así, Albert Celades es ahora mismo la cabeza visible en un momento en que la popularidad del presidente no atraviesa por su mejor momento, y la cosa se puede dilatar porque las últimas informaciones apuntan a que el propietario está decidido a tomarse su tiempo antes de definir quiénes serán los nuevos responsables en el día a día del club. Mientras Mateu vuelve a estar en el limbo, oficialmente se puede decir que de vacaciones pero sin fecha de regreso. Este lunes de hecho no volvió a las oficinas del club y, salvo cambio de planes, tampoco estará con el equipo en el desplazamiento que se inicia este martes hasta Lille, donde el equipo se juega una buena parte de sus posibilidades de superar la fase de grupos de la Champions League. A menos que se hayan producido en las últimas horas, no ha habido más contactos para negociar su salida después de haberse iniciado a principios de la pasada semana.

Ha habido rumores, circulan nombres, sobre el papel la lógica apunta a que el Valencia CF fichará un director deportivo aunque Lim sin duda se lo toma con calma. Las tres personas que han conducido el proyecto en los dos últimos años, primero Mateu y Marcelino y posteriormente Pablo Longoria, están fuera, pasan las semanas y no se produce la esperada fumata blanca en Singapur que aclare algo hacia dónde va a caminar el nuevo Valencia.



Cinco años en el Valencia CF

La esperada decisión del máximo accionista coincide con la semana en que se van a cumplir cinco años desde su primera visita a Mestalla, cuando asistió al partido de LaLiga entre el Valencia CF y el Elche en el que debutaba su flamante fichaje, Álvaro Negredo. Fue el 25 de octubre de 2014, algunas semanas antes de que se firmara ante notario la compra definitiva del paquete de acciones de la Fundación VCF, cuando Peter Lim aterrizaba en la ciudad para marcharse directamente a comprobar el estado de las obras del Nou Mestalla, antes de presentarse horas más tarde en el palco ante los aficionados.