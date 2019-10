Celades: "El Lille nos ha metido atrás y ha sido mejor que nosotros"

Albert Celadeshabló tras el encuentro que el Valencia CF empató a uno frente al Lille tras ir mandando en el marcador hasta el minuto 95. Estas fueron sus palabras:

¿Qué ha pasado para que haya sido el partido más flojo desde que está aquí sin contar el de Barcelona?

Hemos estado incómodos todo el partido, en la mayoría del partido, hubo un rato en la segunda parte mejor, pero nos ha costado mucho jugar en campo contario, tener el balón y esa ha sido la realidad.

¿El cambio táctico del Lille y la entrada de jugadores nuevos le ha sorprendido?

Han jugado de una manera que no era la habitual, pero lo hemos intentado arreglar lo antes posible, han dejado titulares en el banquillo y han jugado de otra manera pero esa no ha sido la causa de que nuestro partido no haya sido bueno.

¿Hasta qué punto le ha perdonado la vida el Lille al Valencia?

Han tenido muchas llegadas, hemos estado muy incómodos, hemos tenido dificultades para enlazar pases, para jugar en campo contrarrio, para llegar con peligro y eso nos ha hecho meternos demasiados atrás. Es mérito es de ellos también. Nos vamos con un empate y sí que es cierto que ese gol en el 95 podía haber llegado antes porque hemos recibido muchas ocasiones.

¿Qué lectura hace del grupo después de la victoria del Chelsea?

Con la victoria del Chelsea todo se ajusta más, pero estamos en una competicion en la que todo cuenta mucho y estos tres últimos partidos serán definitivos. Hay que ir al límite en cada partido, los rivales son de máximo nivel y sabíamos las dificultades.

Hoy hace un año del rídiculo de Suiza contra el Young Boys. ¿Ha visto actitud ganadora?

Sabemos que no hemos hecho un gran partido, hemos estado muy incómodos, desconozco lo que pasó el año pasado, pero el Lille es un gran equipo y nos ha puesto en muchas dificultades, esto es la Champions. El Lille ha sido mejor que nosotros, esa es la realidad.

¿Jugando así el equipo se merece estar en Liga de Campeones?

No ha sido nuestro mejor partido, sabemos que tenemos que mejorar para seguir avanzando, no nos queda ninguna duda.

¿Ha habido un exceso de relajación?

No lo achaco a eso, lo achaco al mérito del rival, ellos nos han metido atrás y hemos estado más atráss de lo que queríamos.

¿Le ha sorprendido el Lille?

El Lille nos ha puesto en muchas dificultades, no hemos estado cómodos con el balón, no hemos salido con el balón controlado como suele ser habitual, la presión alta nos ha incomodado mucho, nos ha costado jugar en campo contrario, hemos tenido el balón pero en campo propio y queríamos que eso pasara más arriba, pero no hemos podido. Nos ha costado mucho.

¿Qué le ha parecido el partido de Diakhaby?

Esa expulsión de Diaka ha sido muy importante para el devenir del resultado, pero hasta ese momento hizo un gran partido. Ha tenido dos tarjetas muy rápidas, en la primera no sé que ha pasado... pero estamos contentos con el rendimiento de él y a seguir adelante.

¿Qué buscaba con Kang In? No se entendió la salida de Gameiro.

Tener más la pelota, Gameiro venía de una lesión, el otro día jugó un rato, hoy otro y todas esa cosas influyen.

¿Por qué el equipo con Kondogbia, Coquelin y Parejo no acaba de empastar?

No creo que sea así, ha habido partidos que han jugado los tres y han tenido un buen nivel. No achacaría al nivel de hoy a esa situación, son tres jugadores de primer nivel y no achaco a eso el partido tan flojo que hemos hecho.



Preguntas en caliente

¿Con la segunda amarilla a Diakhaby, tendría que haber hecho otra cosa direferente el Valencia? Han atacado demasiado, estabais defiendiendo bien, pero también Gabriel con problemas.

Pensamos que lo teniamos que cambiar pero él dijo que no, que aguantaba y a raíz de la expulsión, todo ha sido más difícl. Se recopilado mucha gente en el área, ya no podíamos presionar tanto sus envíos al área y en una de esas, no han empatado.

¿Le parece justo el resultado, aunque duro?

No sé si justo o no, pero es el que es, y tenemos que aceptarlo y seguir hacia adelante

Con la victoria del Chelsea, tanto el Ajax como el equipo inglés tienen seis puntos, vosotros con cuatro. ¿Cómo de decisivo empieza a ser cada encuentro? El próximo de nuevo ante e Lille en Mestalla

Yo creo que todos los partidos son cruciales. Son solamente seis partidos y todo importa mucho, cualquier detalle, cualquier error. Llevamos ya tres y estamos con opciones intactas para seguir avanzando. Lo que viene todavía se endurece más pero es normal en esta fase de Champions.