Un Valencia con Rodrigo y otro sin él

«Rodrigo es un jugador diferencial para nosotros». Lo reconoció ayer Albert Celades, pero es algo que también había explicado Marcelino García Toral hace dos meses en la misma sala de prensa de Paterna y en medio de las discrepancias abiertas con Peter Lim por la confección de la plantilla. Celades coincide con Marcelino en el impacto que tiene el delantero en el equipo por su jerarquía y galones de capitán y su influencia directa en el juego del equipo. El Valencia le ha echado de menos durante su ausencia por lesión. Se notó de forma dramática en el partido de Champions contra el Lille. El hispano-brasileño es el mejor socio que tiene Dani Parejo en la plantilla para construir en ataque por dentro y la mejor conexión para encontrar con claridad la portería contraria. Rodrigo es ayuda al centro del campo, juego entre líneas y talento para conseguir que el equipo sea menos previsible en fase ofensiva. No hay jugadores imprescindibles, pero sí muy importantes y Rodrigo lo es. Hay un Valencia con Rodrigo y otro sin Rodrigo. Así se ve desde dentro.

Y así lo aseguró Marcelino el pasado 16 de agosto un día antes del debut en LaLiga contra el Real Sociedad. «Somos un equipo con Rodrigo y otro sin Rodrigo. Sin él los objetivos iniciales no serán los mismos. Habrá que revisarlos. Es muy difícil encontrar a un jugador que nos ofrezca tantos argumentos futbolísticos como Rodrigo. Rodrigo es un futbolista muy importante porque así lo dicen los números, con nosotros ha jugado mucho y muy bien». Para Celades es igual de importante. «Sabemos lo importante que es para el equipo, es un jugador diferencial, tiene mucha calidad y mucha importancia, es uno de los capitanes del equipo y tiene mucha importancia en todos los aspectos, es un jugador diferencial para nosotros».

Celades destacó el potencial técnico del futbolista pero también quiso poner el foco en su compromiso. El entrenador confirmó públicamente que el jugador «quiso intentar jugar el partido de Lille» y agradeció su «esfuerzo muy grande» por ayudar al equipo. «El otro día dijimos que no tenía posibilidades de jugar, no había superado esas molestias que tenía, pero ha hecho un esfuerzo muy grande por recuperarse. Está bien. Ha querido ayudar al equipo y ha tenido un compromiso enorme, de hecho quiso intentar jugar el partido de Lille, pero no fue posible. Ha entrado en la convocatoria y está disponible para jugar», aseguraba.

La idea del cuerpo técnico es que Rodrigo juegue de inicio. El delantero está totalmente recuperado de la polémica sobrecarga en el aductor que le impidió jugar contra el Atlético de Madrid y el Lille a su regreso de la selección española después de haber forzado contra Noruega y Suecia con molestias físicas. Celades no quiso correr riesgos innecesarios y, a diferencia del seleccionador nacional Robert Moreno, prefirió frenar al jugador y no convocarlo hasta que estuviera al cien por cien. Ese momento ha llegado. Pamplona le está esperando.

También el gol. Rodrigo viaja a El Sadar con ganas de estrenarse como goleador en Liga. El delantero marcó el tanto de la victoria contra el Chelsea en Stamford Bridge, pero no ha visto puerta en las nueve primeras jornadas de la competición liguera. Eso sí ha tenido una influencia directa en el juego ofensivo del equipo con cuatro asistencias en cuatro partidos contra el Alaves, Getafe, Leganés y Barcelona.