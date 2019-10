«Este equipo puede lograr lo que hizo la Real Sociedad»

La madrileña representa a la perfección la línea JASP que el club tomó en verano en su apuesta por la calidad y la proyección, por jugadoras ganadoras. Bea ha encajado perfecto. Clave para Irene, la zurda insiste en la fuerza del vestuario, ve un equipo auténtico. En mayo, conquistó la Copa de la Reina como txuri-urdin, aquí también siente que hay grupo para creer y competir.

Pregunta. ¿Qué tal la llegada a València desde Donosti? ¿Cómo va la adaptación al equipo?

Respuesta. Muy bien. Todo es fácil de conocer, el equipo te ayuda mucho a que te metas en la dinámica y la verdad es que estoy contenta.

P. Todas destacáis el factor humano dentro del vestuario y sabes de lo que hablas porque vienes de convivir con un gran grupo en la Real.

R. Yo venía de un gran grupo. Tenía poca información del vestuario del Valencia, es algo que comenté con alguna jugadora cuando vine aquí, pero es un vestuario del que nunca se han escuchado malas cosas y la verdad es que estoy súpercontenta con lo que he encontrado.

P. El equipo que se está formando es el factor más importante de este Valencia CF Femenino.

R. Sí, está claro. Tu puedes tener un vestuario compuesto por jugadoras que sean muy top, pero necesitas buenas personas también, porque cuando vengan momentos malos es cuando el vestuario va a estar y se va a ver más reforzado.

P. Tras un par de temporadas que no fueron como el club esperaba, los refuerzos se enfocaron a jugadoras jóvenes, consolidadas y de gran proyección. Esa apuesta, sumada a lo que había, parece que funciona.

R. La mezcla que se está produciendo en el vestuario es muy buena. Como dices, hay jugadoras que por edad aportan veteranía, otras son jóvenes, pero tienen experiencia, luego, las más jóvenes vienen aportando mucha ilusión. Entre todas hacemos una simbiosis, aprendemos mucho las una de las otra, y al final salimos reforzadas.

P. Más allá de las dos jornadas que te perdiste por lesión, la sensación sobre el campo es que has encajado, que te encuentras cómoda, estás dando un nivel alto desde el inicio.

R. Cuando vine tuve que enfocarlo todo de una manera distinta y la verdad es que me he sentido muy cómoda. Siento que estoy aprendiendo muchísimo, en cada entrenamiento tengo pequeñas mejoras, que van a ayudar al equipo y que me van a hacer mejor futbolista.

P. ¿Por qué elegiste el Valencia CF?

R. Tuve una serie de ofertas... de pronto me paré, puse todo sobre un papel, para tener más o menos las ideas claras y el Valencia CF tenía algo especial. Saber que una de las posibilidades era que el cuerpo técnico estuviera formado por Irene fue algo que me llamó muchísimo la atención. Ya había compartido vestuario con ella como jugadora y el papel que había tenido con el Rayo Vallecano fue bastante importante para mi decisión. Creo que el cuerpo técnico nos está aportando muchísimas cosas. Sentí que me podía ayudar a crecer como futbolista que era lo que quería también.

P. Sólo Valencia y Levante tienen una entrenadora al frente en la Primera Iberdrola y me llama la atención. En el caso de Irene, todas habláis bien, del valor de su trabajo desde pretemporada.

R. Es llamativo, pero es la realidad. No es por hacer la pelota, es lo que nos trasmite semana a semana, partido tras partido, es lo que te hacen crecer. Te enseñan mucho: los errores que cometes y los errores que cometemos como equipo. Tienen el objetivo de hacernos crecer como personas, como futbolistas y como equipo. Me parece muy interesante la forma que tienen de trabajar y al Valencia CF le viene muy bien.

P. ¿Te has marcado un objetivo individual para esta temporada? ¿Alguna meta tipo la Selección?

R. No... La verdad es que mi meta es mejorar día a día, saber que el cuerpo técnico y el equipo que tengo al lado van a permitir que saque lo mejor de mi. Todo lo que venga a nivel individual es el premio a lo que se hace a nivel colectivo y si algún día llega la llamada de la Selección pues será una alegría grande, pero para mi lo importante es ver lo que crezco en este club.

P. Que pena la segunda parte ante el Rayo, ¿qué pasó para jugar de maravilla, poneros 0-2 y terminar 3-2?

R. Hemos estado viendo el partido, lo hemos estado analizando, fue un fin de semana duro para nosotras porque ves como tienes un partido en tu mano... pero hasta que la arbitra no pite el final del partido tu no puedes decir, 'vale ya lo tengo y me voy a ir al autobús con tres puntos', porque también tenemos un rival en frente, que sea el equipo que sea te va a disputar hasta el último momento el partido. Creo que es algo de lo que estamos aprendiendo. El equipo ha trabajado muy duro esta semana para corregir los errores que hemos cometido y, sobre todo, para evitar que se vuelva a repetir la actitud que mostramos en ese partido.

P. También es cierto que el fútbol ha sido muy duro con vosotras con algunos resultados, con algunos arbitrajes raros.

R. En parte estoy de acuerdo, pero eso no sucedería si nosotras hubiéramos hecho bien nuestro trabajo. Eso significa correr más que las contrarias, ser mucho más intensas, marcar más goles que las contrarias para que decisiones externas no te puedan alterar el resultado. Es algo de lo que estamos aprendiendo, también sabemos que tenemos un equipo relativamente joven y que tenemos un proyecto que no sólo piensa en el corto plazo, también valora conseguir cosas a largo plazo y esta semana estamos haciendo mucho hincapié en corregir todos los errores que cometimos para que no vuelvan a suceder.

P. También habéis tenido fases de gran fútbol y partidos completos, como ante el Athletic. El cambio de sensaciones es total respecto a la temporada pasada. Se ha marcado un punto de inflexión en es sentido, que era fundamental.

R. Creo que al final es lo que todos queremos, devolver al Valencia CF donde se merece estar, que es la parte alta de la tabla. Y sí, somos conscientes de que si varios partidos hemos dado ese nivel futbolístico, no nos podemos permitir tener fases de relajación. Te lo digo de verdad, queremos dar el máximo nivel cada fin de semana, estamos trabajando muy duro para que cuando ofrezcamos nuestro nivel más bajo, aún así sea un nivel que digas '¡guau! como juega este Valencia', que no se le pueda reprochar nada y al final eso es lo que queremos.

P. La Primera Iberdrola, además, está cada vez más igualada, se nota en cada partido.

R. Cada vez es más competitiva. Es algo que comentamos dentro del vestuario. El año pasado ya se empezaron a igualar un poquito las cosas, ya veías resultados que decías, 'ufff... cómo este equipo ha podido ganar a este otro o cómo este equipo ha conseguido ganar a uno de los grandes'. Ves la clasificación y dices: '¿cómo es posible, qué salto de calidad estamos pegando, en qué momento estamos creciendo de tal forma para que este pasando esto dentro de la liga?', creo que es algo muy positivo para el fútbol femenino.

P. ¿Cómo veis a la Granadilla?

R. Es muy competitivo, muy peleón. Es uno de esos partidos que cuesta ganarlo, que tienes que salir metida y estar los minuto los 90-95 minutos mentalmente al cien por cien en el juego. Esperamos un rival muy intenso en la presión. Sabemos el potencial que tienen en ataque, la velocidad que tienen en ataque y vamos a intentar contrarrestar sus puntos fuertes desplegando nuestro juego también y haciendo nuestro partido.

P. La Granadilla viene de empatar con la Real y ha hecho buenos partidos ante clubes de la parte alta como Logroño o Depor. Me llama la atención ver la organización de muchos equipos de la Primera Iberdrola, como se preparan para explotar el ataque rápido... luego estáis vosotras, que hacéis una propuesta bastante dominante.

R. Tenemos la velocidad de Cara, por ejemplo, pero mandar balones directos no es nuestro fuerte; hacemos un fútbol más elaborado. La Granadilla conoce sus puntos fuertes y trata de explotarlos al máximo. Siempre me ha parecido un adversario ante difícil porque en cualquier momento pueden enchufar a su delantera y estás encima o te sacan un gol de donde tu crees que no hay nada.

P. ¿Cuánta importancia le dais a volver a ganar? Porque luego el calendario se pone difícil con Atlético, Sevilla y Barça.

R. Competimos cada jornada por los tres puntos, pero es importante para devolverle confianza al equipo, para que el trabajo que estamos realizando tenga la recompensa que merecemos. Sabemos que este partido es muy importante para nosotras, queremos ganar y queremos que la afición vea lo que somos capaces de hacer, demostrar que somos el Valencia, que hemos venido a competir al máximo esta liga y a devolver al club donde debe estar, que es en la parte alta de la clasificación.

P. Más allá de no poneros techo o de competir partido a partido, ¿este equipo puede hacer lo que logró tu Real la temporada pasa en Copa?

R. Sí. La Copa es una competición en la que, por como está concebida hoy, el equipo que más motivado esté, el equipo que más crea en su juego y en todo lo que es capaz de hacer puede ganar a quién se le ponga por delante. Yo creo que el año pasado se demostró con la Real Sociedad. Aun así, con el formato anterior también hubo algún equipo que llegó a la final y durante la liga parecía impensable que consiguiese algo importante.

Beristain regresa a la convocatoria