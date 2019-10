"A raíz de la expulsión todo se ha complicado mucho"

Este ha sido el análisis de Albert Celades al término del partido frente a Osasuna en el que ha hecho especial hincapié en la expulsión de Rodrigo y que se encuentra "perdido" con el procedimiento del VAR.

La expulsión cambia el partido.

Ha sido un partido concidionado por la expulsión, hemos iniciado bien el partido, sabíamos que había que generar situaciones como la del gol. Hasta ese momento de la expulsión aunque hemos recibido muchos tiros y centros, éramos capaces de llegar al área, pero a raiz de la expulsión todo se ha complicado mucho.

¿Ha hablado con Rodrigo? ¿Ha sido decisiva la roja?

Ha sido decisiva sin duda, él me dice que no tenía voluntad en golpear al rival y yo le creo.

¿Hay una vara de medir en el VAR para cada equipo de LaLiga?

En los tres últimos partidos nos han expulsado un jugador, que no ha sido determinante, pero sí muy importante. Imagino que se lo habrán dicho por el pinganillo, no lo sé, imagino que con lo que le dicen fue suficiente... estamos un poco perdidos en este procedimiento y nos ha tocado unas cuantas veces. He visto la jugada y creo que no es. El jugador me ha dicho que no tiene voluntad de hacerlo.

¿Ha tardado en los cambios?

Hemos modificados cosas al final, queríamos acabar con dos delanteros por dentro, pero al fina llegó la lesión de Kevin... ellos han apretado bien y tiene mucho mérito Osasuna.

Seis novedades en el once, ¿Qué buscaca con esa mini revolución?

No es una revolución, llevamos muchos partidos cada tres días y entendimos que los jugadores que inciaron el partido era los mejores, pero confiamos en todos los jugadores y los utilizamos de la manera más conveniente.

Hay un jugador que ha bajado mucho su nivel como Kondogbia. ¿Esá contento con él?

Creo que él está por la labor de mejorar, después de la lesión está intentando recobrar ese nivel y estamos en el camino de ayudarle.

¿Cómo esta Gameiro?

Ha notado parte molestias en la posterior del muslo y tendrán que hacerle pruebas para ver lo que tiene realmente.

¿Qué le parece Correia?

Es muy joven, un cambio como el que ha sufrido no es fácil, cuando cambias de club y de país y de vida siempre neecsitas un proceso de adaptación, es un chico supertrabajador y estamos muy contentos de su actitud y como muchos tiene un margen de mejora muy importante.

Al equipo le llegan mucho.

Sabemos que Osasuna es un equipo que centra mucho al área, sabíamos que el partido iba a llevar esa tónica, tiene mucho mérito lo que hacen, nosotros hemos intentado defenderlo, con once fue más sencillo, pero con diez nos ha costado más.