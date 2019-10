Rodrigo da su versión sobre la expulsión: "No le agredo"

Gayà, Albert Celades y, por supuesto, Rodrigo Moreno hablaron al final del partido de la expulsión del '19' valencianista, que terminó por ser determinante en el desarrollo del partido, ya que Osasuna logró empatar rápidamente tras la acción de Rodrigo.





"Ha sido una acción fortuita, hay un contacto previo,, veremos en que queda la sanción, pero la interpetación no fue correcta, mi intención no fue agredirle. Yo no quiero generar polémcias, yo tenía al linier delante,. No he protestado porque poco me vale, lo único que puede pasar es que redacte algo y sea peor, y no he hablado con él, pero me gustaría aclarar que fue fortuita. Yo no he querido agredir al jugador, he caído y no le veo, mi intención es bajar los brazos y proteger mi caída.Rodrigo, un duelo crucial y más después de la dolorosa derrota en Pamplona. Además el delantero había arrancado el partido con muy buen ritmo, anotandodespués de estar dos partidos lesionado.