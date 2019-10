"No es roja, es una acción fortuita"

Estas son las valoraciones de José Luis Gayà ante los micrófonos de Movistar LaLiga después de la dolorosa derrota frente al CA Osasuna.

- El Valencia se ha llevado muchos goles en el este partido. Derrota, expulsión, lesión...

Hoy no ha sido la noche, con once los dos equipos se vio un portido competido, con igualdad, pero a partir de la expulsión lo hemos intentado, pero ellos han aprovechado la superioridad. Ahora tenemos un partido importantísimo el miércoles y tenemos que levantar esto.

- ¿Has visto la jugada de Rodrigo? ¿Qué te parece?

La acabo de ver ahora y no es roja, Rodrigo no ve el jugador, se está cayendo y no sé qué intención ve el árbitro, la he visto repetida y no sé porque no la revisan porque es una acción fortuita. La expulsión nos ha complicado mucho las cosas, aunque es verdad que hemos concedido muchos centros laterales y no hemos sabido defendernos, es algo que tenemos que seguir mejorando.

- ¿Con qué idea salió el equipo en la segunda parte?

Seguir intentándolo, con unos menos no teníamos que dar el partido por perdido, pero llevan un año y medio sin perder y es un estadio difícil, ahora nos tenemos que levantar, hay que ser mejores en defensa y seguir creciendo porque tenemos una final el miércoles contra el Sevilla y necesitamos ganar.