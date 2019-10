Un debut tan grande como Pablo Aimar

El Mundial Sub-17 que se disputa en Brasil hasta el 17 de noviembre arranca con partidazo. La selección española de los jugadores del Valencia CF, Jordi Escobar y Joseda Menargues, se estrena esta noche (21:00) en la cuna del 'jobo bonito' contra la Argentina de exjugador del Valencia, Pablo Aimar, ahora convertido a sus 39 años en seleccionador juvenil de la Albiceleste. Un partidazo con tintes de final que acapara todos los focos de aficionados, periodistas y ojeadores de todo el mundo.

Superdeporte contactó con los dos canteranos a pocas horas de su estreno mundialista. «Siempre he soñado jugar un Mundial desde que era pequeño. Este equipo no tiene límites, estamos más unidos que nunca y eso nos hace fuertes más que ninguna individualidad, tuvimos mala suerte en el Europeo, pero vamos a demostrar que podemos llegar lejos. Partidos importante son todos, pero es muy importante empezar con buen pie y lucharemos por ello. Sabemos que Argentina tiene jugadores muy buenos y los argentinos son guerrilleros, habrá que competir contra ellos fuerte. Aimar fue una leyenda en el Valencia, jugó en la selección, argentina, pero vamos a ganarle», decía un Jordi que será el '9' de España. «Desde pequeño siempre he querido ser el '9' de la selección».

Igual de ilusionado está Menargues. «Siempre piensas en llegar lo más lejos. Esta selección ha dado un salto y ha crecido mucho como equipo. Llegamos en un estado de forma muy bueno, estamos fuertes. Vamos salir a conseguir las tres victorias, pero siempre es importante empezar con buen pie. El partido contra Argentina va a ser duro, tendemos que llevar el ritmo del partido. Aimar hizo historia en el Valencia, pero tenemos que defender cada uno nuestro escudo», dijo.

España está encuadrada en el grupo E junto a Argentina -la campeona de América-, Camerún -campeón de África- y Tayikistán -subcampeón de Asia-. Pasan los dos primeros y los cuatro mejores terceros de grupo. Es el único título que le falta a la selección tras perder las finales ante Ghana en 1991, Brasil en 2003; Nigeria en 2007 e Inglaterra en 2017 con Ferran Torres y Hugo Guillamón sobre el campo.