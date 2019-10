"Lopetegui es el mejor entrenador de LaLiga"

Albert Celades compareció ante los medios de comunicación en la previa al encuentro entre el Valencia CF y el Sevilla, que se disputará este miércoles 30 a partir de las 19:00 horas. El entrenador valencianista elogió a Julen Lopetegui, su homólogo en el banquillo hispalense, y habló de los problemas defensivos del equipo.



Dijo que Guedes se incorporaría esta semana, pero no ha sido así.

Lo dije, porque así lo pensábamos pero la cosa va más lenta de lo esperado, él está incómodo y parece que se va a retrasar un poco.

¿Qué le parecen el número de goles encajados y disparos recibidos?

Es una realidad, en los dos últimos partidos de Pamplona y Lille hemos tenido muchos problemas defensivos, nos ha tirado mucho, más de lo que nos gustaría, hemos encajado y son cosas que hay que mejorar y estamos trabajando para hacerlo.

¿Qué partido esperas? ¿Qué supone para ti enfrentrarse a Lopetegui?

Será un partido muy difícil, contra un gran rival, es uno de los mejores de la Liga en mi opinión. Julen es un amigo mío, he aprendido mucho de él, para mí es el mejor entrenador de la Liga y le tengo mucha estima, para mí es un reto poder enfrentarme a él.

Muchos problemas en defensa.

En los dos últimos partidos no hemos estado a un gran nivel, tenemos que que mejorar esta faceta defensiva, pero también ofensiva con la pelota, hemos dado una imagen que no nos gusta.

¿Cómo es su relación con Lopetegui?

En cuanto a la relación con Lopetegui, hemos compartido muchas cosas juntos, pero nos toca defender nuestro banquillo y nuesto club y son cosas que pasan en el fútbol y en la vida.

¿Cómo está el equipo después de las dos últimas derrotas?

Está bien, pero no nos escondemos de la realidad, no hemos estado al nivel en estos dos últimos partidos, pero también es cierto que el partido está muy condicionado por la expulsión si ya es difícil jugar con once, jugar con uno menos es muy difícil, sabíamos la racha que lleva Osasuna con 30 partidos sin perder, pero el hecho de una expulsión cambia el partido.

Cada entrenador tiene una forma de jugar y un sistema. ¿Qué juego quiere implantar?

Hemos hablado mucho de esto y siempre he contestado lo mismo, para mí lo importante es el perfil de los jugadores y nuestro trabajo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos y darles el mejor contexto independientemente de los sistemas.

Hay mucha gente que no sabe a lo que juega el Valencia.

Lo que queremos es darle al equipo los mayores recursos posibles y no ceñirnos a una sola cosa, luego el adversario te puede marcar el contexto y dónde hay que prácticar otro tipo de juego.

Tres expulsiones en los tres últimos partidos. ¿Se ha hecho algun trabajo después de quedarse con uno menos?

Sí, lo hemos hablado, somos conscientes de las situación y no queremos que se vuelva a repetir, contra el Atlético nos lastra al final, en Lille la expusión fue determinante y en el caso de Pamplona, totalmente porque faltaba mucho por jugar y la situación cambió radicalemente, son situaciones que no queremos que se repitan y hemos hablado sobre ello.

Ganas de ganar y brindar el triunfo a la afición.

El reto es ganar y hacer un buen partido y que la afición esté contenta con su equipo y ojalá nos ayuden porque estos jugadores se lo merecen y así todo es más sencillo.

¿Ha podido hablar con Rodrigo? ¿Espera que solo le caiga un partido?

El jugador esta fastidiado por la situación, no sé en qué quedará la cosa, pero partiendo de la base de que yo creo que no es expulsión, espero que sea lo menos posible.

El equipo está sufriendo en defensa. ¿Están localizados los desajustes?

Tenemos que ser más sólidos en general, luego ya depende de las condiciones del adversario,en Pamplona nos centraron muchísimo, nos costó mucho defender esas situaciones de centro y en el área y en general ha costado muchos ser todo lo sólido que nos gustaría, lo hemos visto, hablado, detectado y vamos a intentar mejorar.

¿Qué valoración hace de sus diez primeros partidos?

No estamos contentos, queremos jugar mejor, resultados mejores y que todo vaya mejor.

¿Manu Vallejo está para ser titular?

Sí está para ser titular, es un jugador que siempre está disponile y está para ser titular, tenemos muchas bajas y Manu es una opción más, claro que sí.

¿Es más sencilla preparar el partrido contra Lopetegui?

En la LIga española todos nos conoceomos y todos conocemos a todos los jugadores y eso no da la solución par ganar o superar al rival.

¿Le gustaría hacer otro juego que no puede hacer por las bajas?

No no, cuando tenemos ausencias siempre está claro que no es agradable por la salud del jugador y es un recurso menos, pero es una oportunidad para otro y así es como tiene que ser.

Falta más de un mes para hablar del mercado de invierno. ¿Con quién habla usted los temas deportivos? ¿Va a haber movimientos en el mercado de invierno tanto de salidas como de llegadas?

No sé, hablo con el club, hay una secretaría deportiva que sigue funcionando todos los días, después si habrá entradas o salidas todavía es pronto, hay que centrarse en los partidos, especialmente en el de mañana.

¿Quién es su interlocutor para hablar de todo eso en el club?

Hay una secretaría técnica formada por Jorge Lopez encabezando esa secretaría técnica.

¿Puede afectar de nuevo un ambiente enrarecido en la vuelta a Mestalla?

Ojalá se hable solo de fútbol y la afición esté al lado del equipo porque juntos somos más fuertes y mejores y estos jugadores se merecen el cariño, que lo tienen, y el empuje de la afición, necesitamos ir en la misma dirección.