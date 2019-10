Albert Celades: "Tenemos muchas cosas que mejorar"

El técnico del Valencia, Albert Celades, se marchó de Mestalla con un sabor agridulce. Algunas cosas le gustaron, pero otras, como el resultado, no tanto. "El empate no me satisface", asentía. El entrenador puso en valor el "esfuerzo y la reacción" de los jugadores después de encajar el gol y hasta le gustaron algunas fases de juego del partido. El catalán lo tiene claro. El equipo tiene mucho margen de mejora y el entrenador tiene la necesidad de "recuperar el mejor nivel de los jugadores". "Tenemos muchas cosas que mejorar. Los jugadores que no estén a su mejor nivel vamos a intentar recuperarlos, tenemos que ser mejores y hacer cosas mejor de lo que lo estamos haciendo".



Estas fueron sus declaraciones al final del partido:



¿Qué sabor de boca te deja este empate?

No estamos contentos porque no hemos ganado, pero jugábamos contra un equipo muy bueno, ha habido cosas positivas, hemos hecho una buena primera parte con ese gol al final que nos ha hecho daño, pero el equipo ha reaccionado bien y quiero agradecer el esfuerzo de los jugadores.

¿Cuál es el objetivo de la temporada?

Ganar partidos.

¿Qué buscaba con el cambio de Sobrino por Kang In?

Buscábamos más presencia en el área, porque estábamos centrando y pensábamos que nos faltaba eso en ese momento.

¿Y qué pasó con el cambio de Kondogbia que tardó tanto en salir?

Se estaba colocando las espinilleras y las botas, nada más.

¿El empate puede ser un punto de inflexión o hay que pedir más? El equipo demostró mucha casta.

El empate no me satisface, la mentalidad tiene que ser ganar y especialmente en casa, el equipo ha dejado más cosas que casta, ha dejado buen juego y eso son cosas que nos gustan y nos agradan, aunque tenemos muchas cosas que mejorar.

¿Ha habido un cambio de actitud?

No, la actitud siempre ha sido buena, el otro día con diez en Pamplona por ejemplo la tuvimos, tenemos datos estadísticos y lo podemos comprobar.

El equipo ha puesto velocidad, pero solo al final.

Ojalá hubiéramos jugado mucho mejor y generar más ocasiones y marcar más goles, pero hay que ser conscientes de que hemos jugado contra un equipo muy bueno, hemos pasado momentos de dificultades, pero también de buen juego y hay que seguir insistiendo.

¿Cómo ve al equipo? ¿No ve a los jugadores lejos de su nivel? ¿En qué porcentaje están? ¿No creen que han involucionado?

No creo que hayan sufrido una involución, los jugadores que no estén a su mejor nivel vamos a intentar recuperarlos, tenemos que ser mejores y hacer cosas mejor de lo que lo estamos haciendo. ¿Porcentaje? Me gustaría ver a los jugadores al cien por cien.

¿Por qué es tan fácil hacerle gol al Valencia? ¿Es actitud defensiva?

No creo que sea actitud defensiva, el Sevilla solo nos ha hecho una ocasión de gol.

No quiere hablar del objetivo Champions. ¿Tiene más margen del club por la situación que se ha vivido o le han marcado el objetivo de la Champions?

Ese objetivo es al final de la temporada, hay que centrarse en el presente y el futuro inmediato que es el próximo partido.

¿Cómo está Coquelin?

Aún no, no he podido hablar con él, pero imagino que mañana le haremos pruebas y ya informaremos.

¿Cómo vio a la afición en Mestalla?

Estamos muy agradecidos a la afición, no solo por hoy, siempre ha demostrado y para nosotros es muy importante porque nos ayudan a tener un gran rendimiento y a ganar.

¿Qué hay qué mejorar? Da la sensación de que al equipo le cuesta adaptarse a sus ideas.

No, siento que debemos de mejorar. En Lille y Osasuna tuvimos un rendimiento demasiado pobre y tenemos que mejorar en aspectos defensivos, ser más sólidos, crear más juego y marcar más goles, tenemos equipo para ello y por eso lo digo, tenemos mucho margen de mejora.

Volvió Kang In y se le vio suelto por dentro como segunda punta, también cumplieron Sobrino y Manu Vallejo.

Las cosas no pasan porque sí, en el caso de Manu y Rubén se entrenan fantásticamente, tienen la actitud adecuada y cada vez que hemos necesitado de ellos han estado, estamos encantados. Con Kang In hemos intentado que tuviéramos más juego, más último pase, más continuidad. Kang In lo mejor para él es dejarle tranquilo, que trabaje, que siga su camino y ayudarle desde la tranquilidad porque a veces queremos correr demasiado.

El equipo defendió mejor y diferente.

Hemos intentado defender más arriba, hemos tenido la sensación mala de Lille y Pamplona. Queríamos ser un equipo más decidido y más valiente para salir a campo contrario. Sabíamos que si el Sevilla se sentía cómodo nos haría sufrir y hemos intentado que todo pasara más adelante en campo contrario.