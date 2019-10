"Estoy para ayudar al equipo"

La entrada de Manu Vallejo al terreno de juego fue uno de los motivos por los que el equipo se activó para no solo conseguir el empate, sino también pelear por la victoria hasta el final. Estas son las valoraciones del futbolista gaditano, que estuvo a punto de marcharse con su primer gol como valencianista, tras el 1-1 contra el Sevilla FC.

Partido duro.

"Ha sido un partido complicado, el gol ha llegado en mal momento, ellos llevaron bien la ventaja, pero nosotros a través del esfuerzo hemos empatado y hemos tenido posibilidades de conseguir la victoria"

Apoyo de la afición.

"Nuestra afición nos ha dado aliento hasta el final, nos han llevado en volandas y lo hemos intentado hasta el último minuto. La afición nos ha dado su aliento y eso nos ha ayudado para marcar al final"



El objetivo de la temporada.

"Esto acaba de empezar, queda una barbaridad, este equipo lo puede hacer bien o mal pero se lo deja todo en el campo".

Manu sumando otra vez.

"Estamos para eso, para ayudar al equipo, he intentado hacer lo que me decía el míster, la metí, no sé por cuánto fue fuera de juego, pero nos quedamos con el gol de Sobri y con el esfuerzo del equipo"