Las bajas siguen golpeando al Valencia CF

El Valencia CF encara el partido frente al Espanyol con bajas de suma importancia. Albert Celades recuperará a Rodrigo y Cheryshev, tras cumplir un partido de sanción, sin embargo, Francis Coquelin, Kevin Gameiro, Gonçalo Guedes y Carlos Soler no están con el grupo a poco más de 24 horas del inicio de la jornada 12.

Los cuatro, Soler, Coquelin, Guedes y Gameiro, son las ausencias este viernes en un equipo con las piezas justas para el entrenador. Celades sólo tendrá que realizar un descarte entre los 19 hombres disponibles y, presumiblemente, será por décimo quinta vez consecutiva Eliaquim Mangala.

Con Carlos Soler se ha decidido tomar una medida preventiva ante la torcedura de tobillo que el miércoles ante el Sevilla le provocó molestias en el tobillo lesionado hace algo más de dos meses. No es un percance serio, pero no se van a correr riesgos. Por otra torcedura de tobillo, según informó el Valencia CF y sufrida hace más de medio mes, Guedes continúa sin trabajar con el resto de sus compañeros.

En cuanto a la lesión de Coquelin, las sensaciones del medio galo fueron pesimistas. La recaída de una lesión en los isquios del muslo derecho tiene pinta de rotura, a falta de que la inflamación baje y se le realicen las pertinentes pruebas. Así, es prácticamente imposible que 'Coque' esté listo antes del parón. El regreso más cercano es el de Gameiro, lesionado también del isquio. En Pamplona no pudo acabar el partido y ahora trabaja para ayudar al equipo en la Champions ante el Lille.

Con este panorama, las buenas nuevas son los regresos de Rodrigo y Cheryshev al once titular en Cornellà-El Prat frente al Espanyol de Machín. El equipo titular podría ser el siguiente: Cillessen, Wass, Garay, Diakhaby, Gayà, Parejo, Kondogbia, Ferran, Cheryshev, Rodrigo y Maxi Gómez.



El Espanyol, destripado en vídeo

El Valencia ha comenzado este viernes la sesión con media hora en la sala de vídeo intentando destripar las claves técnicas del Espanyol desde la llegada de su nuevo entrenador, Pablo Machín, ex Girona y ex Sevilla. Con él, los pericos suman dos derrotas y dos triunfos. Desde el primero de los cuatro partidos, el Espanyol no ha jugado todavía en su estadio. Ese día, 20 de octubre, cayeron 0-1 a manos del Villarreal CF.